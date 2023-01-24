Карпин впервые прокомментировал скандальный ужин в Эстонии

По мнению Карпина, этот скандал раздут искусственно и имеет политические мотивы.

Напомним, что перед Новым годом один из бывших игроков национальной команды Эстонии Андрей Степанов в соцсетях опубликовал совместную фотографию с Карпиным. На ней бывшие и действующие футболисты эстонской сборной, а также российский тренер были запечатлены за совместным ужином.

Кадр наделал много шума и дошло до того, что в социальных сетях возмущённые болельщики провели опрос, в котором выясняли, стоит ли лишить капитанской повязки действующего капитана сборной Эстонии Константина Васильева. В итоге футболистам пришлось извиняться за скандальный снимок.

"Первая реакция - непонимание. Непонимание, что происходит. И, наверное, больше ничего сказать по этому поводу не могу. Было непонимание, что происходит сейчас в нашем мире. Могу, наверное, успокоить кого‑то: находясь в Эстонии месяц, с уверенностью готов сказать, что это чисто политическая тема", - сказал Карпин.

"Всё, что касается моего пребывания, моей семьи и вообще русских в Эстонии, на бытовом уровне это никак не отражается, абсолютно. А провёл я там, повторюсь, месяц. Эстонским языком не владею, говорил только на русском, и абсолютно все эстонцы переходили на русский язык, общались. Ни одного косого взгляда и ещё чего‑то я на себе не почувствовал. Уже не говорю про то, что там достаточно много людей подходили и желали удачи. Великолепно себя там чувствовал и чувствую. Всё, что раздуто, это чистая политика", - добавил тренер.

53-летний Карпин родился в городе Нарва, выступал за детские сборные Эстонской ССР, начал профессиональную карьеру в таллиннском клубе "Спорт" и имеет эстонское гражданство. На своей супруге Дарье он женился в Нарве.