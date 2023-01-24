Экзамен по латышскому языку для граждан РФ с ВНЖ: порядок регистрации и пересдача

В соответствии с изменениями в законе об иммиграции граждане России, имеющие постоянный ВНЖ в Латвии, должны до 1 сентября текущего года подать в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) удостоверение о знании латышского языка не ниже уровня А2.

Планируется, что языковую проверку должны пройти 17 865 граждан России.

Министерство образования и науки разработало порядок проведения проверок на знание государственного языка, но регистрация и тестирование пока не проводятся, так как необходимо протестировать систему.

В Латвии проживает несколько тысяч российских граждан с постоянным ВНЖ. По оценкам министерства, их регистрацию на языковую проверку можно обеспечить, если одновременно будут работать десять регистраторов и каждый из них обслужит 48 человек в день. Лица, зарегистрировавшиеся на тест после 24 марта, смогут пройти его в порядке общей очереди после 1 августа.

Зарегистрироваться на проверку можно несколькими способами:

подать электронную заявку,

воспользоваться бланком на сайте Государственного центра содержания образования (VISC),

позвонить по указанному на сайте центра телефону,

отправить заявку по почте.

Бланк заявления будет доступен на сайте VISC с 30 января. VISC сообщит о месте и времени проведения тестов на своем сайте не позднее 1 апреля 2023 года.

Для того чтобы граждане России смогли лучше подготовиться к тесту, на сайте центра размещена программа тестов для каждого уровня владения языком. В программе изложены требования и даны примерные задания для каждого уровня.

Люди, не сдавшие тест на требуемом уровне, смогут зарегистрироваться на него повторно.

Повторное тестирование будет проводиться не ранее чем через месяц после принятия предыдущего решения. Государственная пошлина за прохождение теста составит 52 евро. От ее уплаты освобождены лица, которым в Латвии предоставлен статус малообеспеченных или малоимущих.