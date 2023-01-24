Экзамены для граждан РФ с ВНЖ могут быть продлены до декабря

В соответствии с положениями закона об иммиграции граждане России, имеющие постоянный ВНЖ в Латвии,

должны до 1 сентября текущего года предоставить в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) удостоверение о знании латышского языка не ниже уровня А2.

В настоящее время у политиков пока нет конкретной позиции, стоит ли рассматривать продление на три месяца. Ранее в ходе дискуссий высказывалось мнение и о возможности гораздо большего продления сроков. Чтобы избежать слишком длительного продления, 1 декабря предлагается обсудить как возможный компромиссный вариант.

Скорее всего, такие предложения появились во избежание каких-либо правовых рисков, если из-за ограниченности сроков процесс не сможет протекать достаточно гладко, неофициально заявили политики.

Ранее за то, чтобы сохранить прежние сроки, высказался Государственный центр содержания образования. Центр заверил, что у него хватит ресурсов для проведения проверок.

Небольшая часть граждан России с постоянным ВНЖ в Латвии начала сдавать тесты по латышскому языку еще в ноябре и декабре 2022 года.