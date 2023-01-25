Пэрис Хилтон впервые стала мамой

Малыш появился на свет с помощью суррогатной матери, пишет издание PeopleTalk.

"Не описать словами, как тебя уже здесь любят", – подписала трогательное фото Пэрис Хилтон.

"Я всегда мечтала стать матерью. И я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады быть вместе, и наши сердца разрываются от любви к нашему малышу", - рассказала изданию People Хилтон.

Напомним, в ноябре 2021 года актриса и модель Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума.

До этого блондинка была трижды помолвлена, но брак так и не был зарегистрирован. Прошлым возлюбленным актрисы был актер Крис Зилка, с которым она разорвала помолвку в 2018 году.

Хилтон и Реум знакомы около 15 лет, однако близкие отношения начали их связывать за год до свадьбы.