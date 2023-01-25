Ср, 25.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Пэрис Хилтон впервые стала мамой

rus.tvnet.lv
Пэрис Хилтон впервые стала мамой
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон Фото: Reuters/ScanPix

Пэрис Хилтон впервые стала мамой. Радостным событием звезда поделилась в Instagram. 

Малыш появился на свет с помощью суррогатной матери, пишет издание PeopleTalk.

"Не описать словами, как тебя уже здесь любят", – подписала трогательное фото Пэрис Хилтон

"Я всегда мечтала стать матерью. И я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады быть вместе, и наши сердца разрываются от любви к нашему малышу", - рассказала изданию People Хилтон.

Напомним, в ноябре 2021 года актриса и модель Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума.

До этого блондинка была трижды помолвлена, но брак так и не был зарегистрирован. Прошлым возлюбленным актрисы был актер Крис Зилка, с которым она разорвала помолвку в 2018 году.

Хилтон и Реум знакомы около 15 лет, однако близкие отношения начали их связывать за год до свадьбы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх