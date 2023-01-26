Звезда сериала "Бриджертоны" Реге-Жан Пейдж - самый красивый мужчина в мире. Актер, исполнивший в сериале от Netflix роль Саймона Бассе, имеет идеальные пропорции лица на 93,65%. Это выяснил пластический хирург Джулиан Де Сильва, измерив пропорции лица с помощью золотого сечения.
Топ-10 самых красивых мужчин мира: кто занял первую строчку?
Топ-10 самых красивых мужчин мира: кто занял первую строчку?
На втором месте расположился звезда фильмов Marvel Крис Хемсворт с 93,53%.
На третьем месте звезда "Черной пантеры" Майкл Би Джордан с 93,46%.
Четвертым стал Гарри Стайлз с 92,30%.
Пятое место у английского футболиста Джуда Беллингема - 92,22%.
Шестое место занял Роберт Паттинсон с 92,15%.
Крис Эванс оказался седьмым в списке с 91,92%.
На восьмом месте Джордж Клуни с 89,91%.
Малайзийский актер Генри Голдинг расположился на девятом месте с 87,98%.
Замыкает топ актер Дуэйн Джонсон с 86,07%.
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