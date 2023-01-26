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Топ-10 самых красивых мужчин мира: кто занял первую строчку?

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Топ-10 самых красивых мужчин мира: кто занял первую строчку?
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Фото: AP/AFP/EPA/Scanpix, TVNET kolāža

Звезда сериала "Бриджертоны" Реге-Жан Пейдж - самый красивый мужчина в мире. Актер, исполнивший в сериале от Netflix роль Саймона Бассе, имеет идеальные пропорции лица на 93,65%. Это выяснил пластический хирург Джулиан Де Сильва, измерив пропорции лица с помощью золотого сечения. 

Реге-Жан Пейдж
Реге-Жан Пейдж Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

На втором месте расположился звезда фильмов Marvel Крис Хемсворт с 93,53%.

Крис Хемсворт
Крис Хемсворт Фото: AP/Scanpix

На третьем месте звезда "Черной пантеры" Майкл Би Джордан с 93,46%.

Майкл Би Джордан
Майкл Би Джордан Фото: AP/Scanpix

Четвертым стал Гарри Стайлз с 92,30%.

Гарри Стайлз
Гарри Стайлз Фото: AP/Scanpix

Пятое место у английского футболиста Джуда Беллингема - 92,22%.

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем Фото: AP/Scanpix

Шестое место занял Роберт Паттинсон с 92,15%.

Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон Фото: Reuters/Scanpix

Крис Эванс оказался седьмым в списке с 91,92%.

Крис Эванс
Крис Эванс Фото: AFP/SCANPIX

На восьмом месте Джордж Клуни с 89,91%.

Джордж Клуни
Джордж Клуни Фото: AP/Scanpix

Малайзийский актер Генри Голдинг расположился на девятом месте с 87,98%.

Генри Голдинг
Генри Голдинг Фото: AFP/SCANPIX

Замыкает топ актер Дуэйн Джонсон с 86,07%.

Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон Фото: EPA/Scanpix

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