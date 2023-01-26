"Согласие" потеряло представительство в Даугавпилсе

Как выяснило агентство LETA, решение о выходе из "Согласия" принял не только Элксниньш, но и все депутаты фракции в Даугавпилсской думе. Они заявили, что продолжат работу под руководством мэра и вместе с ним выйдут из партии.

Некоторые депутаты также рассказали, что давно думали об уходе. "Я ждал этого момента два года", - сообщил агентству LETA депутат Михаил Лавренов. Теперь он вместе с коллегами намерен последовать за Элксниньшем в создании новой региональной партии.

Элксниньш сообщил агентству LETA, что руководящая команда думы стабильна.

Как сообщалось, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш принял решение выйти из партии "Согласие" и начать формирование новой региональной политической силы, сообщил агентству LETA политик.

Он напоминает, что еще весной 2020 года указывал на необходимость создания в Даугавпилсе региональной платформы, которая объединила бы людей, способных мыслить регионально и отстаивать интересы Латгале на национальном уровне.