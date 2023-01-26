Партия "Согласие" потеряет свое представительство во втором по величине городе Латвии после решения председателя Даугавпилсской думы Андрея Элксниньша и других депутатов выйти из партии.
"Согласие" потеряло представительство в Даугавпилсе
Как выяснило агентство LETA, решение о выходе из "Согласия" принял не только Элксниньш, но и все депутаты фракции в Даугавпилсской думе. Они заявили, что продолжат работу под руководством мэра и вместе с ним выйдут из партии.
Некоторые депутаты также рассказали, что давно думали об уходе. "Я ждал этого момента два года", - сообщил агентству LETA депутат Михаил Лавренов. Теперь он вместе с коллегами намерен последовать за Элксниньшем в создании новой региональной партии.
Элксниньш сообщил агентству LETA, что руководящая команда думы стабильна.
Как сообщалось, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш принял решение выйти из партии "Согласие" и начать формирование новой региональной политической силы, сообщил агентству LETA политик.
Он напоминает, что еще весной 2020 года указывал на необходимость создания в Даугавпилсе региональной платформы, которая объединила бы людей, способных мыслить регионально и отстаивать интересы Латгале на национальном уровне.
По его словам, результаты выборов в 14-й Сейм ясно показали, что "Согласие" больше не способно быть такой объединяющей силой.
Элксниньш отмечает, что поражение на выборах не стало для "Согласия" "холодным душем", который заставил бы партию объединиться и освежить свою основную идею о необходимости согласия в латвийском обществе. Наоборот, партийные лидеры не смогли найти компромисс друг с другом.
Политик заявил, что в последнее время в партии идет открытая борьба за власть, члены партии не стесняясь используют всевозможные приемы, начиная с откровенного популизма, стремления угодить потенциальному избирателю, и заканчивая попытками публичного уничтожения конкурентов.
Элксниньш считает, что "Согласие" сегодня занимается сортировкой людей, делением на "правильных" и "неправильных" - как своих товарищей по команде, так и жителей Латвии. Для него это неприемлемо, поэтому пора создавать новую партию. Сначала - в Латгале, Даугавпилсе, а в дальнейшем начнется поиск единомышленников по всей Латвии.
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