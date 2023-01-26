Мэр Даугавпилса Элксниньш заявил о выходе из "Согласия"

Он напомнил, что еще весной 2020 года указывал на необходимость создания в Даугавпилсе региональной платформы, которая объединила бы людей, способных мыслить как регионально, так и отстаивать интересы Латгале на национальном уровне.

"С тех пор во много раз увеличилось количество единомышленников, которые, как и я, считают, что правящая элита страны предвзято относится к нашему региону, игнорирует его интересы, не в состоянии услышать и понять жителей Даугавпилса, Резекне, Краславы, Прейли и других наших городов. Сегодня настало время этим людям объединиться в серьезную организацию", - утверждает Элксниньш.

По его словам, результаты выборов в 14-й Сейм ясно показали, что "Согласие" больше не способно быть такой объединяющей силой.

"Ценности и направление деятельности, заданные партией "Согласие", забыты, а личные интересы стали важнее интересов большинства избирателей", - считает политик.

Он отмечает, что поражение на выборах не стало для партии "холодным душем", который заставил бы ее объединиться и освежить идею о необходимости согласия в латвийском обществе. Наоборот, партийные лидеры не смогли найти компромисс между собой.

Элксниньш заметил, что в последнее время в "Согласии" идет открытая борьба за власть и члены партии не стыдятся использовать всевозможные приемы, начиная с откровенного популизма, стремления угодить потенциальному избирателю, заканчивая попытками публичного уничтожения конкурентов.

Политик считает, что "Согласие" сегодня, следуя "трендам", занимается сортировкой людей, делением на "правильных" и "неправильных" как своих товарищей по команде, так и граждан Латвии.

Элксниньш утверждает, что это неприемлемо, поэтому пора создавать новую партию. Сначала - в Латгале, в Даугавпилсе, а в дальнейшем он собирается искать единомышленников по всей Латвии.