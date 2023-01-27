Украина пригрозила бойкотом Олимпиады в Париже в случае допуска России и Беларуси

"Не может быть никаких соглашений с представителями террористических стран", - подчеркнул Гутцайт. По его словам, пока в Украине идёт война, его страна будет продолжать выступать за санкции против России и Беларуси.

"Я надеюсь, что все федерации, спортсмены и весь цивилизованный мир внимательно следят за этим, и что нам не придётся прибегать к таким крайним мерам", - сказал Гутцайт, имея в виду бойкот Олимпиады.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе - при соблюдении атлетами строгих правил.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал предложения МОК, назвав их "попыткой сделать шаг в сторону спортсменов", которая одновременно является "двумя шагами в противоположном направлении".

За участие россиян в Олимпиаде-2024 ранее выступила мэр Парижа Анн Идальго: "Я думаю, что это важный момент для спортсменов, и что спортсмены не должны лишаться соревнований", - сказала Идальго, отметив, что выступает за допуск российских атлетов "под нейтральным флагом".

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.