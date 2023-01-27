Посол Латвии в Москве должен покинуть Россию в течение двух недель

В сообщении говорится, что 27 января в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Латвии Д. Рутка в связи с решением руководства Латвии по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений.

"Российской стороной выражен решительный протест. Подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую "солидарность" с другими прибалтийскими странами не принимается", - подчеркивается в сообщении МИД РФ.

"При этом латвийскому ВПД (временному поверенному в делах - "ИФ") было заявлено, что коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий. Послу Латвии М. Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Акцентировано, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия", - подчеркивается в сообщении.