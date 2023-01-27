Послу Латвии Марису Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель, сообщает на МИД России.
Посол Латвии в Москве должен покинуть Россию в течение двух недель
В сообщении говорится, что 27 января в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Латвии Д. Рутка в связи с решением руководства Латвии по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений.
"Российской стороной выражен решительный протест. Подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую "солидарность" с другими прибалтийскими странами не принимается", - подчеркивается в сообщении МИД РФ.
"При этом латвийскому ВПД (временному поверенному в делах - "ИФ") было заявлено, что коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий. Послу Латвии М. Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель", - говорится в сообщении МИД РФ.
"Акцентировано, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия", - подчеркивается в сообщении.
23 января министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что Латвия решила снизить уровень дипломатического представительства в России и отозвать с 24 февраля посла в Москве. По словам министра, решение принято в знак солидарности с Эстонией.
В тот же день в МИД Латвии сообщили, что посол России в Латвии Михаил Ванин должен покинуть Латвию до 24 февраля.
В МИД РФ со своей стороны называли несостоятельными аргументы, которыми руководствовалась Латвия при понижении уровня дипотношений с Россией, заявляли, что Москва будет жестко реагировать на подобные враждебные действия.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечалось, что власти Латвии "в порядке "балтийской солидарности" понижают уровень дипломатических отношений с Россией и потребовали отъезда посла России из Риги до 24 февраля". К этой же дате Латвия намерена отозвать своего посла из Москвы.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, посол этой страны должен покинуть Россию 7 февраля.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!