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Латвия и Эстония без послов в России. Что это значит?

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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Латвия и Эстония без послов в России. Что это значит?
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Политик, правозащитник, член партии "Согласие" Борис Цилевич и юрист, политик, член Партии реформ Евгений Криштафович (Эстония).
Политик, правозащитник, член партии "Согласие" Борис Цилевич и юрист, политик, член Партии реформ Евгений Криштафович (Эстония). Фото: Из личного архива/TVNET/ Коллаж TVNET

Дипломатические отношения Латвии и Эстонии с Россией переходят на новый уровень - более низкий. Послы обеих стран Балтии покидают Россию. Эстонии так сделать предписала Россия, реагируя на сокращение штата эстонского посольства в стране, Латвия же солидаризировалась с соседкой и такое решение приняла показательно. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем последствия данных событий. 

Гости эфира:

  • Евгений Криштафович - юрист, политик, член Партии реформ (Эстония);
  • Борис Цилевич - политик, правозащитник, член партии "Согласие" (Латвия).

Темы эфира:

  • Цепочка событий - решение Эстонии сократить штат, ответ России по высылке эстонского посла и солидарность Латвии - как развивались события?
  • Скоро год войны, Латвия осудила Россию как страну-агрессора, но там до сих пор работал посол? И в Латвии российский? 
  • Что осталось от дипломатических отношений Латвии и России? Стран Балтии и России?
  • Что "понижение уровня дипломатических отношений" означает на практике?
  • А что Литва? Есть ли в России посол Литвы и солидаризируется ли она с балтийскими соседями?

Встречаемся в прямом эфире в 18:00!

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