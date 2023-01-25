Дипломатические отношения Латвии и Эстонии с Россией переходят на новый уровень - более низкий. Послы обеих стран Балтии покидают Россию. Эстонии так сделать предписала Россия, реагируя на сокращение штата эстонского посольства в стране, Латвия же солидаризировалась с соседкой и такое решение приняла показательно. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем последствия данных событий.
Латвия и Эстония без послов в России. Что это значит?
Латвия и Эстония без послов в России. Что это значит?
Гости эфира:
- Евгений Криштафович - юрист, политик, член Партии реформ (Эстония);
- Борис Цилевич - политик, правозащитник, член партии "Согласие" (Латвия).
Темы эфира:
- Цепочка событий - решение Эстонии сократить штат, ответ России по высылке эстонского посла и солидарность Латвии - как развивались события?
- Скоро год войны, Латвия осудила Россию как страну-агрессора, но там до сих пор работал посол? И в Латвии российский?
- Что осталось от дипломатических отношений Латвии и России? Стран Балтии и России?
- Что "понижение уровня дипломатических отношений" означает на практике?
- А что Литва? Есть ли в России посол Литвы и солидаризируется ли она с балтийскими соседями?
Встречаемся в прямом эфире в 18:00!
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