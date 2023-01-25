Латвия и Эстония без послов в России. Что это значит?

Дипломатические отношения Латвии и Эстонии с Россией переходят на новый уровень - более низкий. Послы обеих стран Балтии покидают Россию. Эстонии так сделать предписала Россия, реагируя на сокращение штата эстонского посольства в стране, Латвия же солидаризировалась с соседкой и такое решение приняла показательно. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем последствия данных событий.