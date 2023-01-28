Видео ⟩ Конора Макгрегора во время велопрогулки сбил автомобиль

Макгрегор, который все ещё восстанавливается после перелома ноги, полученного летом 2021 года, катался на велосипеде, когда его сбил проезжающий автомобиль.

"Только что меня сзади ударила машина. Водитель, ослеплённый солнцем, меня не увидел и на полной скорости влетел в меня. К счастью, моё время ещё не пришло. Спасибо борьбе и дзюдо. Знание, как правильно сгруппироваться, спасло мне жизнь" - написал Макгрегор.

На видео, опубликованных спортсменом, видно, что у него порваны штаны, но обошлось без физических травм. Водитель автомобиля отвёз Конора Макгрегора домой.

Макгрегор, как уже было сказано, летом 2021 года сломал ногу, проиграв в бою Дастину Порье.