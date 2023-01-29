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"Президентский" вертолет разбился в московском аэропорту

rus.tvnet.lv
"Президентский" вертолет разбился в московском аэропорту
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Вертолет МИ-8
Вертолет МИ-8 Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov/ Scanpix

Как сообщают российские СМИ, в пятницу, 27 января, при посадке в московском аэропорту Внуково разбился вертолет Ми-8.

В администрации президента РФ подтвердили, что вертолет входит в состав спецотряда "Россия".

Вертолет получил повреждения, зацепив рулевым винтом землю, сообщают службы московского аэропорта.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. Пассажиров в кабине вертолета во время инцидента не было.

Отряд "Россия" обеспечивает перевозку высокопоставленных чиновников, специальных сотрудников государственных учреждений и военнослужащих.

Отряд располагается в аэропорту Внуково, в терминале "Внуково-2", предназначенном только для нужд правительства России.

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