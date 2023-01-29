Как сообщают российские СМИ, в пятницу, 27 января, при посадке в московском аэропорту Внуково разбился вертолет Ми-8.
"Президентский" вертолет разбился в московском аэропорту
"Президентский" вертолет разбился в московском аэропорту
В администрации президента РФ подтвердили, что вертолет входит в состав спецотряда "Россия".
Вертолет получил повреждения, зацепив рулевым винтом землю, сообщают службы московского аэропорта.
Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. Пассажиров в кабине вертолета во время инцидента не было.
Отряд "Россия" обеспечивает перевозку высокопоставленных чиновников, специальных сотрудников государственных учреждений и военнослужащих.
Отряд располагается в аэропорту Внуково, в терминале "Внуково-2", предназначенном только для нужд правительства России.
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