"Президентский" вертолет разбился в московском аэропорту

В администрации президента РФ подтвердили, что вертолет входит в состав спецотряда "Россия".

Вертолет получил повреждения, зацепив рулевым винтом землю, сообщают службы московского аэропорта.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. Пассажиров в кабине вертолета во время инцидента не было.

Отряд "Россия" обеспечивает перевозку высокопоставленных чиновников, специальных сотрудников государственных учреждений и военнослужащих.

Отряд располагается в аэропорту Внуково, в терминале "Внуково-2", предназначенном только для нужд правительства России.