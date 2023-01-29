Коррупционный скандал в Европарламенте разрастается. Замешан и латвийский экс-дипломат

Начиная с 2000 года Мамедов был частым участником мероприятий, организованных ассоциацией Baltijas Forums лидера партии "Согласие" Яниса Урбановича. В 2014 году он баллотировался на выборах в Европарламент по списку "Согласия", но не был избран.

Депутат ЕП Нил Ушаков ("Согласие") поясняет: "Мамедов не был членом "Согласия", но мы довольно активно сотрудничали. Он работал в ЕП в 2008 или 2009 году. У него отличное резюме для латвийских условий, работал в МИДе, посольствах, потом в ЕП. И было вполне логично и естественно, что при участии в выборах в Европарламент, не будучи членом партии, Эльдар Мамедов тоже был в списке".

На вопрос, обсуждалась ли и кандидатура Мамедова на выборах в Сейм, Ушаков отвечает: "Да, если не ошибаюсь, мы работали с новой командой и человек, проработавший в Европарламенте более 10 лет на достаточно руководящей должности, был бы хорошим выбором. Но в тот раз он не участвовал".

Испанские СМИ также указывают на тесную дружбу Мамедова с депутатом Хуаном Фернандо Лопесом Агиларом, который возглавляет парламентский комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам.

В группе социал-демократов в Европарламенте работают два депутата от Латвии - Нил Ушаков и Андрис Америкс. Ни тот, ни другой не знают обстоятельств, по которым Мамедов был отстранен от исполнения своих обязанностей.