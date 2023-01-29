Евродепутат от Латвии во время визита в Азербайджан приписал себе ложные полномочия

Депутат Европарламента (ЕП) Андрис Америкс во время визита в Азербайджан прошлым летом заявил, что приехал в качестве заместителя председателя комитета Европарламента по транспорту и туризму, хотя комитет об этом не был проинформирован. Об этом говорится в журналистском расследовании портала EUObserver.
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Это было констатировано в расследовании шведско-германской платформы журналистских расследований Blankspot о том, как режим президента Азербайджана Ильхама Алиева ищет поддержки среди официальных лиц институтов Европейского Союза.
В июне, находясь в Азербайджане, Америкс сказал в интервью Азербайджанскому государственному телевидению, что прибыл с официальным визитом в качестве зампреда Европарламента по транспорту и туризму, и что, как у члена ЕП, у него есть хорошие возможности для улучшения отношений между ЕС и Азербайджаном.
Когда Blankspot спросил у чиновников Комитета ЕП по транспорту и туризму о поездке Америкса, оказалось, что в комитете об этом не знают. Представители комитета отказались комментировать, допустил ли Америкс нарушение.
Blankspot поинтересовался у Америкса, кто финансировал его поездку, кого он представлял в Азербайджане и кто разрабатывал программу визита. Тот ответил, что визит состоялся по приглашению парламента Азербайджана и посла этой страны в Брюсселе, повестка дня была спланирована совместно азербайджанской стороной и офисом Америкса, а визит финансировался ЕП, за исключением поездки в Нагорный Карабах, который оплатил парламент Азербайджана. Америкс также заявил, что отправился с визитом в качестве председателя Группы друзей Азербайджана ЕП, тем самым отступив от своих предыдущих заявлений о том, что приехал в страну в качестве зампреда комитета ЕП по транспорту и туризму.
Вскоре после выборов в Европарламент в мае 2019 года Америкс создал в ЕП неформальную группу друзей Азербайджана. Журналисты также обращают внимание на то, что Америкс никогда не упоминала Азербайджан в дебатах в Европарламенте.
Однако в марте 2022 года он был одним из двух депутатов, проголосовавших против резолюции Европарламента, в которой говорилось, что Азербайджан продвигает "систематическую государственную политику армянофобии, исторического ревизионизма и ненависти к армянам, включая дегуманизацию, прославление насилия", и что это "угрожает миру на Южном Кавказе".
Резолюция была принята 635 голосами против 2 при 42 воздержавшихся. Америкс был единственным членом группы европейских социал-демократов (S&D), проголосовавшим против. Вторым стал ультраправый депутат от Нидерландов Марсель де Грааф.
Blankspot также поинтересовался у Америкса, можно ли сравнить Азербайджан с Беларусью и Россией по уровню нарушений прав человека, ведь эта страна также получила низкий рейтинг прав человека от неправительственных организаций, таких как Freedom House и Human Rights Watch.
Америкс не дал ответа по этому поводу, но заявил, что Азербайджан не похож на Россию или Беларусь, т.к. Россия убивает мирных жителей Украины, а Азербайджан направляет в Украину гуманитарную помощь.
Америкс является одним из четырех заместителей председателя комитета Европарламента по транспорту и туризму Каримы Делли.
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