Евродепутат от Латвии во время визита в Азербайджан приписал себе ложные полномочия

Это было констатировано в расследовании шведско-германской платформы журналистских расследований Blankspot о том, как режим президента Азербайджана Ильхама Алиева ищет поддержки среди официальных лиц институтов Европейского Союза.

В июне, находясь в Азербайджане, Америкс сказал в интервью Азербайджанскому государственному телевидению, что прибыл с официальным визитом в качестве зампреда Европарламента по транспорту и туризму, и что, как у члена ЕП, у него есть хорошие возможности для улучшения отношений между ЕС и Азербайджаном.

Когда Blankspot спросил у чиновников Комитета ЕП по транспорту и туризму о поездке Америкса, оказалось, что в комитете об этом не знают. Представители комитета отказались комментировать, допустил ли Америкс нарушение.