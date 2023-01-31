Украинец и россиянин обнялись после матча. Потом одному из них пришлось извиняться

После матча многие журналисты назвали этот поступок странным, а Малиновский столкнулся с хейтом в соцсетях и позже даже был вынужден извиниться перед украинскими болельщиками и заявить, что он обнял россиянина и пожал ему руку "чисто машинально".

"Хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока "Монако". Я понимаю, что лучше бы обошёл его стороной, но так случилось, что он подошёл ко мне и поздоровался. После игры все футболисты жмут друг другу руки, и я чисто машинально это сделал", - написал Малиновский на своей странице в Instagram.

"Понимаю, как это важно для вас в данный момент, но этот хейт за секундную ошибку вызывает у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки. В индивидуальном виде спорта я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований", - добавил украинец.

29-летний Малиновский стал игроком "Марселя" в январе 2023 года, присоединившись к французской команде на правах аренды из итальянской "Аталанты", где он был одноклубником другого российского полузащитника - Алексея Миранчука.

26-летний Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В текущем сезоне россиянин сыграл за "Монако" 28 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.