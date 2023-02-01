Глава ЛОК: "Если бы Олимпиада в Париже проходила сейчас, сборная Латвии на неё бы не поехала"

По мнению МОК, правительства не должны решать, какие спортсмены могут соревноваться, а какие нет. Также в процессе консультаций был сделан вывод о том, что ни одному спортсмену нельзя препятствовать в участии в соревнованиях, обосновывая запрет только его гражданством.

В качестве предпосылок для того, чтобы спортсмены могли вернуться к соревнованиям, МОК упоминает, что они могут соревноваться только как нейтральные спортсмены, никоим образом не представляя свою страну или федерацию, подобно тому, как это происходит в профессиональных спортивных лигах в Европе, Соединенных Штатах и Канаде, а также в некоторых индивидуальных видах спорта.

Также спортсмены могли бы участвовать в соревнованиях, если полностью соблюдали Олимпийскую хартию. Во-первых, это могут быть только спортсмены, которые активно не поддерживали боевые действия России в Украине. Во-вторых, эти спортсмены должны соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и другие антидопинговые правила.

В случае несоблюдения спортсменами этих условий, международные федерации и/или организаторы соревнований должны немедленно отстранить их от участия в соревнованиях, сообщив об этом МОК.