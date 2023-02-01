В нынешней ситуации, когда Россия продолжает военные действия в Украине, Латвия не будет участвовать в Олимпийских играх вместе со странами-агрессорами Россией и Беларусью, заявил в разговоре с Латвийским телевидением президент Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Жорж Тикмер.
Глава ЛОК: "Если бы Олимпиада в Париже проходила сейчас, сборная Латвии на неё бы не поехала"
На прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что призывает изучить способы возвращения российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Это заявление осудили не только президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица, но и несколько спортивных федераций.
"Позиция Латвии такова - если бы эти игры состоялись сейчас и в них участвовали бы спортсмены из России и Беларуси, я думаю, что сборная Латвии не поехала бы на эти игры. Мы надеемся, что война закончится, Украина победит. Это будет совершенно новая ситуация и новые правила игры. Разумеется, в этом случае латвийские спортсмены тоже смогут участвовать в таких Олимпийских играх", - сказал Тикмер.
ЛОК планирует предложить латвийским спортивным федерациям обратиться к международным федерациям с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр. На прошлой неделе Олимпийский совет Азии (ОСА) объявил, что спортсмены из России и Беларуси будут допущены к участию в Азиатских играх этого года, но пока неизвестно, смогут ли они соответствовать критериям олимпийской квалификации.
По мнению МОК, правительства не должны решать, какие спортсмены могут соревноваться, а какие нет. Также в процессе консультаций был сделан вывод о том, что ни одному спортсмену нельзя препятствовать в участии в соревнованиях, обосновывая запрет только его гражданством.
В качестве предпосылок для того, чтобы спортсмены могли вернуться к соревнованиям, МОК упоминает, что они могут соревноваться только как нейтральные спортсмены, никоим образом не представляя свою страну или федерацию, подобно тому, как это происходит в профессиональных спортивных лигах в Европе, Соединенных Штатах и Канаде, а также в некоторых индивидуальных видах спорта.
Также спортсмены могли бы участвовать в соревнованиях, если полностью соблюдали Олимпийскую хартию. Во-первых, это могут быть только спортсмены, которые активно не поддерживали боевые действия России в Украине. Во-вторых, эти спортсмены должны соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и другие антидопинговые правила.
В случае несоблюдения спортсменами этих условий, международные федерации и/или организаторы соревнований должны немедленно отстранить их от участия в соревнованиях, сообщив об этом МОК.
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