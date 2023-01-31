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Ринкевич: страны Балтии - против участия россиян в Олимпиаде под нейтральным флагом

rus.tvnet.lv/LETA
Ринкевич: страны Балтии - против участия россиян в Олимпиаде под нейтральным флагом
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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич Фото: Edijs Pālens/LETA

Страны Балтии и Польша выступают против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Об этом во вторник в Риге заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Мы все согласны с тем, что пока Россия при поддержке Беларуси продолжает неспровоцированную прямую агрессию против Украины, такой шаг нельзя поддерживать, он неприемлем", - заявил глава латвийской дипломатии.

Он призвал международное сообщество выразить четкую и единую позицию по этому вопросу.

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет предложил, чтобы россияне и белорусы могли участвовать в качестве нейтральных спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Комитет заявил, что "ни одному спортсмену нельзя мешать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта".

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