Страны Балтии и Польша выступают против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Об этом во вторник в Риге заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Ринкевич: страны Балтии - против участия россиян в Олимпиаде под нейтральным флагом
Ринкевич: страны Балтии - против участия россиян в Олимпиаде под нейтральным флагом
"Мы все согласны с тем, что пока Россия при поддержке Беларуси продолжает неспровоцированную прямую агрессию против Украины, такой шаг нельзя поддерживать, он неприемлем", - заявил глава латвийской дипломатии.
Он призвал международное сообщество выразить четкую и единую позицию по этому вопросу.
На прошлой неделе Международный олимпийский комитет предложил, чтобы россияне и белорусы могли участвовать в качестве нейтральных спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Комитет заявил, что "ни одному спортсмену нельзя мешать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта".
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