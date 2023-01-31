Ринкевич: страны Балтии - против участия россиян в Олимпиаде под нейтральным флагом

"Мы все согласны с тем, что пока Россия при поддержке Беларуси продолжает неспровоцированную прямую агрессию против Украины, такой шаг нельзя поддерживать, он неприемлем", - заявил глава латвийской дипломатии.

Он призвал международное сообщество выразить четкую и единую позицию по этому вопросу.

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет предложил, чтобы россияне и белорусы могли участвовать в качестве нейтральных спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Комитет заявил, что "ни одному спортсмену нельзя мешать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта".