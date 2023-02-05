Стоит знать: каковы симптомы широко распространенного грибкового заболевания?

Развитию вагинита половых органов способствуют прием антибиотиков, беременность, прием противозачаточных таблеток, сахарный диабет, иммунодефицит и чрезмерное использование химических средств в интимной гигиене. У мужчин дрожжевые грибки вызывают воспаление головки полового члена, или баланит.

Симптомы

В кожных складках (паховые, подмышечные и брюшные складки, под грудью) имеется покраснение. Также часто бывает поверхностное поражение кожи. Вокруг главного очага много таких же маленьких очагов. Характерен эпизодический или постоянный зуд кожи.

При заболевании рук между пальцами обычно возникает зудящее или зудящее покраснение и шелушение поверхностного поражения кожи.

При заболевании ногтей возникает умеренная отечность и покраснение в области ногтевого ложа, при надавливании на ногтевое ложе могут выделяться немного кремообразные выделения, на ногте появляются желтоватые участки.

Оральный кандидоз, или стоматит, характеризуется неприятным привкусом и покраснением и жжением во рту, белым налетом на языке, покалыванием слизистой оболочки, что также может вызвать язву в уголке рта.

Пролиферация в пищеводе может протекать бессимптомно, часто ротовая полость и глотка также инфицируются одновременно.

Вагинальный кандидоз характеризуется зудом, отечностью и покраснением слизистых оболочек влагалища, зернистыми творожистыми белыми выделениями, прилипшими к слизистым оболочкам.

В случае баланита, то есть воспаления крайней плоти, наиболее распространенными симптомами являются зуд, покраснение и иногда жгучая боль.