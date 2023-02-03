СМИ: глава ЦРУ предложил России 20% территории Украины в обмен на прекращение войны

В январе президент США Джо Байден поручил Бернсу выяснить готовность России и Украины к переговорам.

Как изданию сообщили несколько источников в правительстве Германии, глава ЦРУ предложил Киеву "мир в обмен на землю", а Москве - "землю в обмен на мир".

Утверждалось, что это около 20% территории Украины, что по площади будет означать, например, Донбасс, отмечает газета.

Предложения Бернса были отклонены обеими сторонами. Украина отказалась отдавать свои территории. Россия, в свою очередь, отказалась, поскольку считает, что в долгосрочной перспективе сможет выиграть войну, начатую президентом Владимиром Путиным около года назад.

По информации источников Neue Zürcher Zeitung, после провала миссии Бернса Байден принял решение одобрить поставку в Украину американских танков Abrams. В свою очередь, это решение Байдена разблокировало поставки в Украину немецких танков Leopard.

Источники в ЦРУ уже заявили, что утверждения Neue Zürcher Zeitung о переговорах и предложениях Бернса Москве не соответствуют действительности. Представители Совета национальной безопасности США также заявили, что публикация швейцарской газеты не соответствует действительности.

Кремль также назвал опубликованную информацию ложной, сообщает британское СМИ Sky News.

О том, что , что в январе Бернс находился с тайным визитом в Киеве, сообщила американская газета The Washington Post.