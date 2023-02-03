СМИ: Германия одобрила поставку танков Leopard 1 Украине

Кроме того, правительство Германии также рассматривает возможность выкупить у Катара свои 15 танков Gepard, проданные туда для обеспечения безопасности недавнего чемпионата мира по футболу.

"Танки "Гепард" очень хорошо зарекомендовали себя в войне в Украине. Если бы мы могли получить больше от партнеров здесь, это определенно помогло бы украинцам", - сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

После нескольких недель давления со стороны партнеров Германия объявила на прошлой неделе, что одобрит поставку Украине около 80 танков Leopard 2, в том числе 14 собственных танков, в рамках коалиции европейских стран.

Великобритания также пообещала отправить Киеву несколько своих танков Challenger 2, а США заявили, что к концу этого года или в начале следующего отправят 31 танк M1 Abrams.