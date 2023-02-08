"КамАЗ" создал грузовик без западных компонентов

Эти автомобили будут восстановленными версиями грузовика "КамАЗ-54901". По словам самой компании, несмотря на огромное давление санкций (прекращение поставок комплектующих из многих стран), в прошлом году ежемесячно выпускалось около 150 автомобилей с индексом 54901. В их производстве использовались различные комплектующие со складских запасов.

В новой версии у грузовика улучшены технические показатели. Новая версия К5 имеет автоматическую коробку передач, ведущий мост и пневматическую систему. Также в обновленной модели снижен расход топлива и повышен комфорт вождения. Также предусмотрен дополнительный шумоизоляционный слой на двери кабины.

После того, как автомобиль сойдет с конвейера, он попадет в руки специалистов по качеству, а затем будет проведен ряд технических проверок. После сертификации обновленной модели последует ее серийное производство.

План компании в 2023 году - выпустить более 10 000 грузовиков К5 нового поколения.

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