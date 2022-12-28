Новый внедорожник российского производства "Москвич 3" будет стоить почти два миллиона рублей, т.е. чуть более 26 200 евро, сообщают российские СМИ.
Фото ⟩ За сколько в России продают "новый" "Москвич 3"?
По сравнению с другими подобными автомобилями "Москвич 3" достаточно дорог. Так, Dacia Duster стоит менее 16 000 евро, Peugeot 2008 - от 24 300 евро, а Volkswagen T-Cross - от 24 000 евро.
Это первая модель, сошедшая с конвейера обновленного завода "Москвич". По словам производителя, автомобиль будет выпускаться в пяти различных цветах - белом, черном, красном, сером и голубом.
До конца 2022 года планируется поставка автомобилей в 11 московских автосалонов. Серийное производство "Москвича 3" началось 23 ноября этого года.
Галерея: "Новый" "Москвич 3"
По сути, "новый" "Москвич" это версия китайского автомобиля JAC JS4 с логотипом "Москвича". В церемонии запуска производства приняли участие Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров.
Ранее Московский автомобильный завод принадлежал компании Renault. После начала войны, развязанной Россией, компания покинула российский рынок и безвозмездно оставил завод под контролем государства.
Летом компания "КамАЗ", принимавшая участие в реставрации "Москвича", сообщила, что под этой маркой планируется запустить пять моделей - четыре кроссовера и один седан.
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