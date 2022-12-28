Фото ⟩ За сколько в России продают "новый" "Москвич 3"?

По сравнению с другими подобными автомобилями "Москвич 3" достаточно дорог. Так, Dacia Duster стоит менее 16 000 евро, Peugeot 2008 - от 24 300 евро, а Volkswagen T-Cross - от 24 000 евро.

Это первая модель, сошедшая с конвейера обновленного завода "Москвич". По словам производителя, автомобиль будет выпускаться в пяти различных цветах - белом, черном, красном, сером и голубом.

До конца 2022 года планируется поставка автомобилей в 11 московских автосалонов. Серийное производство "Москвича 3" началось 23 ноября этого года.

Галерея: "Новый" "Москвич 3"

По сути, "новый" "Москвич" это версия китайского автомобиля JAC JS4 с логотипом "Москвича". В церемонии запуска производства приняли участие Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров.

Ранее Московский автомобильный завод принадлежал компании Renault. После начала войны, развязанной Россией, компания покинула российский рынок и безвозмездно оставил завод под контролем государства.

Летом компания "КамАЗ", принимавшая участие в реставрации "Москвича", сообщила, что под этой маркой планируется запустить пять моделей - четыре кроссовера и один седан.