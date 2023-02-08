Мэр Парижа предложила россиянам выступать на Олимпиаде в команде беженцев

Идальго заявила, что не желает видеть российскую делегацию на Олимпийских играх 2024 года в случае продолжения войны с Украиной. Отметим, что менее двух недель назад она, наоборот, поддержала участие российских спортсменов в нейтральном статусе.

"Есть спортсмены-диссиденты. Они соревнуются под флагом команды беженцев. Выступление под нейтральным флагом для РФ я бы сочла совершенно неприличным. Мы не будем делать вид, что ничего не происходит", – сказала Идальго в эфире радио France Info.

Команды беженцев выступают на Олимпийских играх с 2016 года. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о создании этой команды как символа надежды для всех беженцев в мире с целью повышения осведомлённости о масштабах миграционного кризиса в Европе.

Напомним, МОК 25 января допустил возможность возвращения спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования при соблюдении ряда строгих условий, которые ещё предстоит определить.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.