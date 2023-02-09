Граудиня: "Никаких признаков перемен в России не наблюдается"

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что изучит возможность возвращения спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям.

Эта идея, ожидаемо, подверглась критике. Многие страны, в числе которых, например, Литва, Латвия, Эстония, Польша и Украина, объявили, что они будут бойкотировать Олимпиаду 2024 года, даже если российские и белорусские спортсмены выступят там под нейтральным флагом.

"Я хотела бы выразить свою позицию в инициированной МОК дискуссии относительно участия спортсменов из России и Беларуси в парижской Олимпиаде. Я полностью поддерживаю позицию, высказанную Латвийским олимпийским комитетом, что в нынешних обстоятельствах я бы не стала участвовать в соревнованиях вместе со спортсменами из этих стран", - написала Тина Граудиня в своём Instagram.

"Сколько бы я как спортсменка ни жертвовала на свою олимпийскую мечту, это абсолютно несопоставимо с жертвой украинского народа и спортсменов за свободу своей страны. Прошёл год после этой жестокой агрессии, а никаких признаков перемен в России не наблюдается. Поэтому я от всего сердца надеюсь, что МОК примет решение, которое действительно и принципиально соответствует олимпийскому духу", - добавила латвийская спортсменка.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.