Некоторые российские олигархи держали свои роскошные суперяхты подальше от западных санкций. Это очень ясно видно на тепловых картах предприятия Spire.
Фото ⟩ На картах показали яркие изменения в движении яхт российских олигархов после начала войны
Карты свидетельствуют, что яхты олигархов в январе этого года находились совсем в других пунктах назначения, чем до 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин сообщил о начале "военной операции" в Украине.
Многие яхты проделали путь через весь мир, чтобы спрятаться от западных санкций. В свою очередь другие яхты выключили сигнал, чтобы их не нашли.
Судя по нескольким сообщениям, яхта Galactica Super Nova принадлежала исполнительному директору компании "Лукойл" Вангиту Алекперову. Она прекратила подавать сигнал в марте, хотя ясной причины для таких действий не было.
На изображенной ниже карте видно движение яхт российских олигархов в период с февраля 2021 года по февраль 2022 года, а затем - с февраля 2022 года по январь 2023 года. Наибольшее тепло показывают желтые площади, которые свидетельствуют о том, что в этом районе констатировано большое число яхт.
На первой карте видны два самых популярных пути яхт - один из них ведет прямой дорогой от западного берега США до Чили, а второй - через Атлантический океан. Роскошные яхты часто встречались и в Исландии, Средиземном море, а также у берегов Франции, Норвегии и Португалии.
Год от года тенденция сильно менялась. На второй карте видно, что яхты олигархов избегали большей части западного побережья США. Вместо этого они плавали ближе к Гаваям, Мексике и странам Карибского моря. Значительно меньше яхт пересекали Атлантический океан, а также многие выплывали за пределы Средиземного моря.
Данные Spire показывают, что Средиземное море было самым излюбленным местом среди олигархов до вторжения России в Украину. Множество яхт находилось вблизи Испании, севера Италии, юга Франции, Хорватии, Греции и Сардинии. В свою очередь после начала войны в Средиземном море наблюдается минимальная активность яхт олигархов, многие популярные маршруты исчезли.
Единственным государством региона, где причаливали яхты олигархов, была Турция, которая по-прежнему дает убежище активам российских олигархов, так как еще не осудила Россию за ее агрессию против Украины.
Две суперяхты миллиардера Романа Абрамовича в марте отправились в Турцию и там остаются до сих пор.
До начала войны излюбленными местами олигархов также были Исландия, северные берега Франции и Германии, а также побережье Норвегии. С 25 февраля прошлого года в этих регионах никакой активности в принципе не наблюдается - констатировано движение всего одной яхты.
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