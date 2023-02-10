Фото ⟩ На картах показали яркие изменения в движении яхт российских олигархов после начала войны

Карты свидетельствуют, что яхты олигархов в январе этого года находились совсем в других пунктах назначения, чем до 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин сообщил о начале "военной операции" в Украине.

Многие яхты проделали путь через весь мир, чтобы спрятаться от западных санкций. В свою очередь другие яхты выключили сигнал, чтобы их не нашли.

Судя по нескольким сообщениям, яхта Galactica Super Nova принадлежала исполнительному директору компании "Лукойл" Вангиту Алекперову. Она прекратила подавать сигнал в марте, хотя ясной причины для таких действий не было.

На изображенной ниже карте видно движение яхт российских олигархов в период с февраля 2021 года по февраль 2022 года, а затем - с февраля 2022 года по январь 2023 года. Наибольшее тепло показывают желтые площади, которые свидетельствуют о том, что в этом районе констатировано большое число яхт.

Фото: Spire Maritime