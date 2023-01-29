Вс, 29.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать
Игрушки миллиардеров и олигархов. Кому принадлежат самые дорогие яхты в мире?
Фото: David Jalda/Shutterstock
Apollo.lv
Игрушки миллиардеров и олигархов. Кому принадлежат самые дорогие яхты в мире?
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

Бассейны, подводные лодки и даже стены, украшенные настоящими костями динозавров. Это лишь некоторые из экзотических и невообразимых вещей на яхтах миллиардеров и олигархов. Architectural Digest составил список из пяти суперяхт, которые считаются самыми дорогими в мире.

5. Мегаяхта Dubai стоимостью 400 миллионов долларов

400 miljonu vērtā megajahta "Dubai".
400 miljonu vērtā megajahta "Dubai". Фото: Philip Lange/Shutterstock

Яхта Dubai, принадлежащая Мухаммеду бен Рашид Аль Мактуму, премьер-министру и вице-президенту Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), имеет длину около 162 метров и стоит около 400 миллионов долларов.

Изначально она была построена для другого ближневосточного лидера - султана Брунея, но в 2001 году он неожиданно расторг контракт.

На этой яхте немецкой постройки есть джакузи, бассейн, украшенный мозаичной плиткой ручной работы, винтовая лестница, бальный зал, корт для сквоша, кинотеатр, столовая на 90 человек, вертолетная площадка и подводная лодка.

В общей сложности на этой суперяхте могут разместиться 115 человек.

4. Яхта Topaz стоимостью 527 миллионов долларов

147 metrus garā superjahta "Topaz".
147 metrus garā superjahta "Topaz". Фото: Ievgenii Bakhvalov/Shutterstock

147-метровая суперъяхта Topaz принадлежит российскому олигарху Андрею Мельниченко.

Эта построенная в Германии суперяхта имеет огромную спальню, шесть гостевых кают с раздвижными стенами, которые можно превратить в четыре большие комнаты, французскую хрустальную посуду и столовые приборы, а также вертолетный ангар. На яхте есть три бассейна, в том числе один со стеклянным полом, построенный прямо над бальным залом.

3. Самая большая яхта в мире Azzam

Pasaulē lielākā jahta "Azzam". 
Pasaulē lielākā jahta "Azzam". Фото: David Jalda/Shutterstock

180-метровая яхта Azzam стоимостью 600 миллионов долларов на данный момент считается самой большой частной яхтой в мире, а также одной из самых быстрых - она может двигаться со скоростью до 56 километров в час. Для достижения такой скорости яхте нужно несколько газовых турбин и два мощных дизеля, построить которые было непросто. Эта суперяхта также была построена в Германии за три года.

Azzam принадлежала шейху Халифу ибн Заид Аль Нахайяну, который, до своей смерти в мае 2022 года, был президентом ОАЭ.

На яхте собрана мебель в стиле начала 19 века. Основные апартаменты яхты пуленепробиваемы и обладают высокотехнологичными противоракетными возможностями.

2. Яхта Eclipse за 1,5 миллиарда долларов

Sankcionētā krievu oligarha Romāna Abramoviča superjahta "Eclipse".
Sankcionētā krievu oligarha Romāna Abramoviča superjahta "Eclipse". Фото: AP/Scanpix

Суперяхта Eclipse считается не только второй самой дорогой, но и второй по величине частной яхтой в мире. 162,5-метровая Eclipse - лишь одна из 16 яхт, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому олигарху Роману Абрамовичу.

В ней двадцать кают, два бассейна, две вертолетные площадки, а также несколько джакузи.

Она также имеет множество функций безопасности и конфиденциальности, таких как система обнаружения ракет, пуленепробиваемые окна в главной спальне и небольшая подводная лодка, в которой могут разместиться несколько человек.

Правда, в 2010 году строительство этой яхты стоило гораздо меньше, чем сегодня - около 700 миллионов долларов. До постройки Azzam яхта Eclipse носила титул самой большой яхты в мире.

1. Яхта History Supreme стоимостью 4,8 миллиарда долларов, которой, вероятно, не существует

Суперяхту History Supreme никогда не видели в крупном порту, и ходят слухи, что на самом деле она может быть не настоящей, а всего лишь маркетинговым ходом.

Если яхта действительно настоящая, считается, что она принадлежит самому богатому человеку Малайзии Роберту Куоке.

Ее длина составляет всего 30 метров, но ценность яхты обусловлена богатым убранством, статуей, которая, как говорят, сделана из костей настоящего тираннозавра, и бутылкой для напитков с бриллиантами в 18,5 карата. В главной спальне одна стена украшена метеоритами, а другая - панорамным аквариумом из 24-каратного золота.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх