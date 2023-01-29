Игрушки миллиардеров и олигархов. Кому принадлежат самые дорогие яхты в мире?

Pasaulē lielākā jahta "Azzam". Фото: David Jalda/Shutterstock

180-метровая яхта Azzam стоимостью 600 миллионов долларов на данный момент считается самой большой частной яхтой в мире, а также одной из самых быстрых - она может двигаться со скоростью до 56 километров в час. Для достижения такой скорости яхте нужно несколько газовых турбин и два мощных дизеля, построить которые было непросто. Эта суперяхта также была построена в Германии за три года.

Azzam принадлежала шейху Халифу ибн Заид Аль Нахайяну, который, до своей смерти в мае 2022 года, был президентом ОАЭ.

На яхте собрана мебель в стиле начала 19 века. Основные апартаменты яхты пуленепробиваемы и обладают высокотехнологичными противоракетными возможностями.

2. Яхта Eclipse за 1,5 миллиарда долларов

Sankcionētā krievu oligarha Romāna Abramoviča superjahta "Eclipse". Фото: AP/Scanpix

Суперяхта Eclipse считается не только второй самой дорогой, но и второй по величине частной яхтой в мире. 162,5-метровая Eclipse - лишь одна из 16 яхт, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому олигарху Роману Абрамовичу.

В ней двадцать кают, два бассейна, две вертолетные площадки, а также несколько джакузи.

Она также имеет множество функций безопасности и конфиденциальности, таких как система обнаружения ракет, пуленепробиваемые окна в главной спальне и небольшая подводная лодка, в которой могут разместиться несколько человек.

Правда, в 2010 году строительство этой яхты стоило гораздо меньше, чем сегодня - около 700 миллионов долларов. До постройки Azzam яхта Eclipse носила титул самой большой яхты в мире.