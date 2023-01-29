Игрушки миллиардеров и олигархов. Кому принадлежат самые дорогие яхты в мире?

Бассейны, подводные лодки и даже стены, украшенные настоящими костями динозавров. Это лишь некоторые из экзотических и невообразимых вещей на яхтах миллиардеров и олигархов. Architectural Digest составил список из пяти суперяхт, которые считаются самыми дорогими в мире.
5. Мегаяхта Dubai стоимостью 400 миллионов долларов
Яхта Dubai, принадлежащая Мухаммеду бен Рашид Аль Мактуму, премьер-министру и вице-президенту Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), имеет длину около 162 метров и стоит около 400 миллионов долларов.
Изначально она была построена для другого ближневосточного лидера - султана Брунея, но в 2001 году он неожиданно расторг контракт.
На этой яхте немецкой постройки есть джакузи, бассейн, украшенный мозаичной плиткой ручной работы, винтовая лестница, бальный зал, корт для сквоша, кинотеатр, столовая на 90 человек, вертолетная площадка и подводная лодка.
В общей сложности на этой суперяхте могут разместиться 115 человек.
4. Яхта Topaz стоимостью 527 миллионов долларов
147-метровая суперъяхта Topaz принадлежит российскому олигарху Андрею Мельниченко.
Эта построенная в Германии суперяхта имеет огромную спальню, шесть гостевых кают с раздвижными стенами, которые можно превратить в четыре большие комнаты, французскую хрустальную посуду и столовые приборы, а также вертолетный ангар. На яхте есть три бассейна, в том числе один со стеклянным полом, построенный прямо над бальным залом.