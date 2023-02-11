Бывшая жена Илона Маска обвинила "Грэмми" в продажности

В своей публикации Чарли с сарказмом заявила, что ей следовало заплатить Академии звукозаписи за участие в отборе претендентов.

Бывшая жена Илона Маска, которая тоже ни разу не была номинирована на "Грэмми", отметила, что церемония вручения не имеет смысла.

"Грэмми" настолько неуместны, что я даже не переживаю. Я перестала даже отслеживать их в любом качестве. Когда я была в совете продюсеров года, они буквально не позволяли мне номинировать кого-либо, кто не был в предварительно сфабрикованном списке, который был исключительно скучным", - продолжила Граймс.

Кстати, Граймс не первая артистка, которая упрекает Академию звукозаписи и ее якобы сомнительную практику номинаций. The Weeknd в 2020 году написал в соцсетях: "Грэмми" остаются коррумпированными. Вы должны мне, моим фанатам и прозрачности отрасли…".

Напомним, в ночь на 6 февраля в Лас-Вегасе прошла 65-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Популярная исполнительница Бейонсе (Beyoncé) стала обладательницей самого большого числа наград в истории премии, получив 32-ю статуэтку.

Бейонсе получила награды в номинациях "Лучшая танцевальная запись", "Лучшее традиционное R&B-исполнение", "Лучшая R&B-песня" и "Лучший танцевальный/электронный альбом".