Вчера, 5 мая, у основателя компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска родился сын. Кто мама ребёнка? СМИ уже долгое время твердят, что Маск и канадская певица Граймс встречаются. Скорее всего - это так: пара не объявляла о своих отношениях, однако их часто можно встретить вместе на различных мероприятиях. Кто же такая эта Граймс? Рассказываем!

В первую очередь - певица

Настоящее имя девушки – Клэр Элис Буше (в мае 2018 она официально сменила своё имя на Си Буше - символ скорости света в вакууме. По словам певицы, её прежнее имя никогда ей не нравилось). Ей 32 года.

Буше выпустила свой дебютный альбом "Geidi Primes" в 2010 году под псевдонимом Grimes (Граймс).

Сама артистка называет жанр своей музыки как "ADD music" (с англ. - "добавь музыку" – абсолютно ничего не значит, предположительно - это "отрицание принадлежности своих песен к поп-музыке"). Если попытаться классифицировать её музыкальный стиль, то это электрический, арт-поп, барокко, эмбиент, синтипоп.

Граймс является обладательницей нескольких наград. В 2013 году артистка получила премию "Webby Award" за "Артист года" и две премии Juno: за "Электронный альбом года" и как "Прорывная артистка года". В 2018 она получила премию Juno за "Видео года".

Талантливый человек - талантлив во всём! К тому же певица играет на разных инструментах: на гитаре, басу, ударных, скрипке и гавайской гитаре.

Кроме музыки

В Ванкувере Граймс училась в католической школе. После - поступила в старейшее высшее учебное заведение Канады – Университет McGill в Монреале. Наука всегда интересовала девушку. Училась она на факультете нейробиологии.

Также Буше известна и как художник. Работая над обложками своих альбомов, она вдохновляется японскими аниме и мангой. Рисунки артистки выставляются в различных галереях.

Также Клэр смогла проявить свои дизайнерские способности, разработав принт для коллекции футболок знаменитого бренда Yves Saint-Laurent. В свою очередь, с 2016 года певица является амбассадором бренда Louis Vuitton.

Отношения с Илоном Маском

Граймс и Илон уже давно встречаются. Согласно сообщениям СМИ, пара списалась через Twitter перед Met Gala 2018 года (костюмированная ночь и забавное времяпровождение звёзд). В результате они отправились вместе на это мероприятие.

Omfg Elon Musk and Grimes have arrived pic.twitter.com/xs1qU9Vv6y — Maeve McDermott (@maeve_mcdermott) May 8, 2018

По сведениям неназванного источника издания Page Six, пара познакомилась онлайн при очень романтических обстоятельствах. Маск хотел в очередной раз пошутить у себя в Twitter-аккаунте. Шутка должна была быть на тему Василиска Роко — философского эксперимента, опубликованного на дискуссионном борде Less Wrong.

Его придумал пользователь с ником Роко, в честь которого эксперимент и назвали.

Суть: если в будущем возникнет злонамеренный искусственный интеллект (Василиск), который пожелает наказать тех, кто в прошлом не способствовал его созданию, стали бы вы в таком случае помогать ему появиться на свет сейчас?

Маск хотел опубликовать фразу "Василиск Рококо", совместив название философского эксперимента с названием сложного стиля в искусстве рококо, однако он натолкнулся на клип Граймс 2015 года под названием Flesh Without Blood, где главную героиню звали именно Василиск Рококо.

ФОТО: SCANPIX

Как говорит анонимный собеседник издания, Маск написал Граймс, а она ответила, что он стал первым человеком за три года, который понял её шутку.

Русский язык и украинские корни

Мать Буше – прокурор и известный в Канаде общественный деятель Сэнди Гароссино. Бабушка певицы по материнской линии украинка, поэтому певица с детства слышала, как её бабушка с дедушкой говорят на русском. Так Буше и сама немного выучила язык.

Девушка не раз оставляла намеки о русских корнях в своем творчестве. Например, на обложке альбома "Visions" красуется надпись "Я люблю" и цитата из "Песни последней встречи" Анны Ахматовой. К слову, Ахматова - одна из любимых поэтесс певицы.

На одном из концертов она спела по-русски переложенное на музыку стихотворение Александра Пушкина "Я вас любил", в феврале 2019 года спела песню Янки Дягилевой "Я повторяю 10 раз и снова".

Ещё немного о песнях. Нагляднее

В 2014 году артистка выпустила песню "Go". Эту композицию девушка предлагала приобрести Рианне, но та отказалась, сочтя трек не очень интересным. По версии издания "Rolling Stone" композиция стала одной из лучших песен года:

А вот та самая песня с главной героиней по имени "Василиск Рококо":

А это - самая популярная песня Граймс на YouTube — Genesis: