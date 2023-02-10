Министерство юстиции России объявило певицу Земфиру "иностранным агентом". Причиной для этого стала открытая поддержка Украины.
Статус "иноагента" получила певица Земфира
Статус "иноагента" получила певица Земфира
Кроме Земфиры "иноагентами" 10 февраля были объявлены:
- политик Дмитрий Гудков;
- политолог Аббас Галлямов;
- активистка из Владивостока Татьяна Назамбаева;
- журналист Сергей Асланян;
- математик и аналитик Сергей Шпилькин;
- глава фонда «Насилию.нет» Анна Ривина;
- ЛГБТ-активистка Александра Казанцева.
Ранее "иноагентами" были объявлены лидер группы Little Big Илья Прусикин, официальный представитель Далай-ламы XIV Эрдни-Басан Омбадыков, представительница "Феминистского антивоенного сопротивления" Дарья Серенко и другие.
Напомним, в список "иностранных агентов" Министерство юстиции РФ уже включило таких людей как музыканта Ивана Алексеева (Noize MC), журналистку Ирину Шихман, юмористов Михаила Шаца и Максима Галкина, лидера "Машины времени" Андрея Макаревича, журналистку Катерину Гордееву, рэперов Моргенштерна, Face и Оксимирона, а также многих других.
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