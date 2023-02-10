Статус "иноагента" получила певица Земфира

Ранее "иноагентами" были объявлены лидер группы Little Big Илья Прусикин, официальный представитель Далай-ламы XIV Эрдни-Басан Омбадыков, представительница "Феминистского антивоенного сопротивления" Дарья Серенко и другие.

Напомним, в список "иностранных агентов" Министерство юстиции РФ уже включило таких людей как музыканта Ивана Алексеева (Noize MC), журналистку Ирину Шихман, юмористов Михаила Шаца и Максима Галкина, лидера "Машины времени" Андрея Макаревича, журналистку Катерину Гордееву, рэперов Моргенштерна, Face и Оксимирона, а также многих других.