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Статус "иноагента" получила певица Земфира

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Статус "иноагента" получила певица Земфира
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Земфира
Земфира Фото: Кадр из видео

Министерство юстиции России объявило певицу Земфиру "иностранным агентом". Причиной для этого стала открытая поддержка Украины.

Кроме Земфиры "иноагентами" 10 февраля были объявлены:

  • политик Дмитрий Гудков;
  • политолог Аббас Галлямов;
  • активистка из Владивостока Татьяна Назамбаева;
  • журналист Сергей Асланян;
  • математик и аналитик Сергей Шпилькин;
  • глава фонда «Насилию.нет» Анна Ривина;
  • ЛГБТ-активистка Александра Казанцева.

Ранее "иноагентами" были объявлены лидер группы Little Big Илья Прусикин, официальный представитель Далай-ламы XIV Эрдни-Басан Омбадыков, представительница "Феминистского антивоенного сопротивления" Дарья Серенко и другие.

Напомним, в список "иностранных агентов" Министерство юстиции РФ уже включило таких людей как музыканта Ивана Алексеева (Noize MC), журналистку Ирину Шихман, юмористов Михаила Шаца и Максима Галкина, лидера "Машины времени" Андрея Макаревича, журналистку Катерину Гордееву, рэперов Моргенштерна, Face и Оксимирона, а также многих других.

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