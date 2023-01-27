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В России объявили "иноагентом" лидера группы Little Big Илью Прусикина

rus.tvnet.lv
В России объявили "иноагентом" лидера группы Little Big Илью Прусикина
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Илья Прусикин.
Илья Прусикин. Фото: скриншот с youtube.com

Министерство юстиции России расширило список "иностранных агентов". В обновленный перечень вошел Илья Прусикин, лидер группы Little Big, пишет "Медуза".

В списке вошли также:

  • Илья Прусикин, лидер группы Little Big;
  • Фидель Агумава, журналист;
  • Эрдни-Басан Омбадыков, официальный представитель Далай-ламы XIV;
  • Рафис Кашапов, татарский правозащитник, бывший политзаключенный;
  • Дарья Серенко, представительница "Феминистского антивоенного сопротивления".

Ранее министерство юстиции РФ включило в список физлиц-"иноагентов" музыканта Ивана Алексеева (Noize MC), журналистку Ирину Шихман, правозащитницу Олимпиада Усанова, политика Михаила Светова и многих других.  

Напомним, в список "иностранных агентов" Министерство юстиции РФ уже включило таких людей как Михаила Шаца, Андрея Макаревича, Максима Галкина, Катерину Гордееву, рэперов Моргенштерна, Face и Оксимирона, а также многих других.

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