Видео ⟩ Очевидцы аварии в центре Риги: "BMW летел со скоростью пули!"

В результате столкновения пяти автомобилей в центре Риги пострадали четыре человека, сообщила Государственная полиция. За рулем BMW находился пожилой мужчина.

Водитель Volkswagen ждала зеленого света светофора, когда к ней стала быстро приближаться машина с встречной полосы.

"Вдруг один вылетел со скоростью почти 100 километров в час, как пуля, зацепил припаркованную сбоку красную машину. С другой стороны улицы машина врезалась в меня. Удар был ужасный. Я была пристегнута. Кажется, ничего страшного, но может у меня еще шок. Машиной будто выстрелили из пистолета, как пулей", - рассказывает Йогита.

Фото: фото очевидца

После первого столкновения BMW продолжил движение. На следующем перекрестке улиц Бривибас и Гертрудес, BMW врезался в автомобиль Toyota, также пострадал автомобиль Volvo.

"BMW пролетел как стрела. По-другому описать не могу", - говорит водитель Toyota.

Как сообщалось, по предварительной информации, имеющейся в полиции, около 12:20 в пятницу, 10 февраля, на пересечении улиц Бривибас и Гертрудес произошло столкновение легкового автомобиля марки BMW с автомобилями Škoda и Volkswagen. После этого тот же BMW столкнулся еще с двумя автомобилями - Toyota и Volvo.

По имеющейся у полиции информации, у водителя BMW могли быть проблемы со здоровьем. В обеих авариях пострадали четыре человека - двое из автомобиля BMW , один из Toyota и один из Škoda.

Врачи на месте аварии оказали помощь четырем людям. Медики сообщили, что пострадавшие получили повреждения, требующие дальнейшего обследования. Водитель и пассажирка BMW, а также водитель Škoda доставлены в больницу.