В пятницу, 10 февраля, в 12:20 на перекрестке улиц Бривибас и Гертрудес в Риге автомобиль BMW столкнулся с двумя машинами - Škoda и Volkswagen, сообщили порталу TVNET в Государственной полиции.
Фото и видео ⟩ В Риге BMW столкнулась с четырьмя автомобилями
В Риге BMW столкнулась с четырьмя автомобилями
После этого та же самая BMW на перекрестке Бривибас и Гертрудес столкнулась с еще двумя автомобилями - Toyota и Volvo. По предварительной информации полиции, у водителя BMW, возможно, возникли проблемы со здоровьем.
Всего пострадали четыре человека - два из BMW и по одному человеку из Toyota и Škoda. Все четверо с полученными травмами были доставлены в больницу. Движение на конкретном участке дороги может быть осложнено. Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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