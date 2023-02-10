Фото и видео ⟩ В Риге BMW столкнулась с четырьмя автомобилями

После этого та же самая BMW на перекрестке Бривибас и Гертрудес столкнулась с еще двумя автомобилями - Toyota и Volvo. По предварительной информации полиции, у водителя BMW, возможно, возникли проблемы со здоровьем.

Фото: фото очевидца

Фото: фото очевидца

Всего пострадали четыре человека - два из BMW и по одному человеку из Toyota и Škoda. Все четверо с полученными травмами были доставлены в больницу. Движение на конкретном участке дороги может быть осложнено. Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.