Близкий к ЧВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone опубликовал еще одно видео, на котором, предположительно, изображено убийство кувалдой сдавшегося в плен украинским военным наемника частной военной компании. Ранее этот же канал публиковал ролик с внесудебной казнью бойца ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина, пишет "Медуза".
Опубликовано еще одно видео с "убийством кувалдой" наемника ЧВК "Вагнер"
Подлинность видеозаписи подтвердить невозможно.
Как утверждается, на видео показан бывший заключенный из Крыма Дмитрий Якущенко, который отправился на войну, заключив контракт с ЧВК, но через четыре дня сбежал на украинскую сторону. Авторы ролика пишут, что этот человек "заболел той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины - то в Киеве, теперь в Днепре, а после просыпаешься в подвале на своем последнем судебном заседании".
В ролике мужчина, голова которого примотана скотчем к камню, рассказывает, что его зовут Дмитрий Якущенко, он родом из Крыма и был в тюрьме. "Отправился на фронт в рядах ЧВК "Вагнер". Находясь на передке, я понял, что это не моя война. Сегодня я находился на улицах города Днепра, где получил удар по голове и потерял сознание. Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить", - говорит он. После этого его начинают бить по голове кувалдой. Кадры убийства размыты.
В начале видео также показаны фрагменты ролика с Якущенко, которые были записаны в украинском плену. Их распространяли украинские СМИ в ноябре 2022 года. На них мужчина рассказывает, что был осужден на 19 лет и отбывал наказание в городе Энгельс Саратовской области. Также он сообщает, что отправился на фронт, чтобы "найти какую-нибудь лазейку, просто, как говорится, сбежать", и в результате сдался в плен украинским военнослужащим около Бахмута.
Как пишет "Агентство", бывший заключенный Дмитрий Якущенко, скорее всего, был возвращен в Россию в ходе обмена военнопленными 1 декабря 2022 года. Его можно увидеть на видео Минобороны и в репортаже RT об обмене пленными, состоявшемся 1 декабря по формуле "50 на 50", пишет "Медуза".
В ноябре 2022 года Telegram-канал Grey Zone распространил видео жестокого убийства бывшего бойца из числа завербованных заключенных Евгения Нужина. На видео его убили с помощью кувалды. В Кремле на ролик с казнью российского гражданина отреагировали словами "не наше дело". Ни Следственный комитет, ни полиция, ни прокуратура расследовать произошедшее не стали. После того как ролик вызвал резонанс, наемники и основатель компании Евгений Пригожин сделали кувалду символом ЧВК и стали использовать его для пиара.
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