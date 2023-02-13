Опубликовано еще одно видео с "убийством кувалдой" наемника ЧВК "Вагнер"

Подлинность видеозаписи подтвердить невозможно.

Как утверждается, на видео показан бывший заключенный из Крыма Дмитрий Якущенко, который отправился на войну, заключив контракт с ЧВК, но через четыре дня сбежал на украинскую сторону. Авторы ролика пишут, что этот человек "заболел той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины - то в Киеве, теперь в Днепре, а после просыпаешься в подвале на своем последнем судебном заседании".

В ролике мужчина, голова которого примотана скотчем к камню, рассказывает, что его зовут Дмитрий Якущенко, он родом из Крыма и был в тюрьме. "Отправился на фронт в рядах ЧВК "Вагнер". Находясь на передке, я понял, что это не моя война. Сегодня я находился на улицах города Днепра, где получил удар по голове и потерял сознание. Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить", - говорит он. После этого его начинают бить по голове кувалдой. Кадры убийства размыты.