Предположительно связанный с ЧВК "Вангер" Telegram-канал Gray Zone опубликовал видео убийства бывшего бойца из числа завербованных заключенных, сообщают российские и украинские СМИ.
Кувалдой по голове за то, что "сбежал с фронта и сдался". Опубликовано видео казни бывшего бойца ЧВК "Вагнер"
По утверждению авторов канала, на видео снята казнь бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина, который в начале сентября "сбежал с фронта и добровольно сдался в плен украинским военным", пишет "Медуза".
На видеоролике видно, что голова мужчины примотана скотчем к бетонному блоку, он представляется Евгением Нужиным.
"Отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины, воевать против русских. 4 сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины. 11 ноября 22-го года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание, очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить", - говорит он.
После этого его бьют кувалдой по голове, он падает, и его добивают еще одним ударом.
Мы не публикуем видео из соображений этичности.
Комментарий ЧВК "Вагнер"
Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал видео убийства Нужина словами "Собаке - собачья смерть". Заявление распространила пресс-служба компании "Конкорд", пишет "Подъем".
"Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке - собачья смерть". Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок, ни одно животное не пострадало", - говорится в сообщении.
Таким образом, ЧВК "Вангер" практически подтвердила свою причастность к убийству.
Кем был Нужин
Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает, что в прошлом Нужин был силовиком и поддерживал действия России в Украине, ему было 55 лет, 23 из которых он провел в колонии.
На свободе он отслужил во внутренних войсках МВД, у него двое детей, он жил в Самаре и городе Перевоз Нижегородской области.
В колонию он попал в 1999 году. Изначально ему вменялось убийство и хулиганство, однако после попытки побега обвинение было ужесточено. Всего Нужину дали 28 лет, он должен был освободиться летом 2027 года, пишет "Дождь".
В 2014 году он поддержал идеи "Русской весны". К 2022 году мужчина стал сторонником СССР и поддерживал войну в Украине - он выкладывал картинки про хитрость российской армии и нелегитимность существования Украины, но потом перестал заходить в соцсети.
В начале сентября он сдался в украинский плен, после чего дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, где рассказал об ужасных условиях в российской армии и том, что хочет перейти на сторону Украины. В октябре он дал аналогичное интервью, отмечает The Insaider.
Видео: Интервью Евгения Нужина в плену у ЗСУ
По данным Telegram-канала "ВЧК- ОГПУ", Нужина обменяли 11 ноября - тогда между Украиной и Россией прошел обмен пленными 45 на 45.
При этом другой источник утверждает, что никакого обмена не было — экс-боец ЧВК, завербованный Пригожиным, был похищен.
"Медуза" отмечает, что власти Украины призывают российских солдат сдаваться в плен. Им гарантируют "обращение в соответствии со всеми конвенциями" и обещают, что желающие не будут возвращены в Россию путем обмена.
Официально гибель Евгения Нужина не подтверждена. Правоохранительные и следственные органы не комментировали сообщения о возможном убийстве российского гражданина.
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