Кувалдой по голове за то, что "сбежал с фронта и сдался". Опубликовано видео казни бывшего бойца ЧВК "Вагнер"

Таким образом, ЧВК "Вангер" практически подтвердила свою причастность к убийству.

Кем был Нужин

Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает, что в прошлом Нужин был силовиком и поддерживал действия России в Украине, ему было 55 лет, 23 из которых он провел в колонии.

На свободе он отслужил во внутренних войсках МВД, у него двое детей, он жил в Самаре и городе Перевоз Нижегородской области.

В колонию он попал в 1999 году. Изначально ему вменялось убийство и хулиганство, однако после попытки побега обвинение было ужесточено. Всего Нужину дали 28 лет, он должен был освободиться летом 2027 года, пишет "Дождь".

В 2014 году он поддержал идеи "Русской весны". К 2022 году мужчина стал сторонником СССР и поддерживал войну в Украине - он выкладывал картинки про хитрость российской армии и нелегитимность существования Украины, но потом перестал заходить в соцсети.

В начале сентября он сдался в украинский плен, после чего дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, где рассказал об ужасных условиях в российской армии и том, что хочет перейти на сторону Украины. В октябре он дал аналогичное интервью, отмечает The Insaider.

Видео: Интервью Евгения Нужина в плену у ЗСУ

По данным Telegram-канала "ВЧК- ОГПУ", Нужина обменяли 11 ноября - тогда между Украиной и Россией прошел обмен пленными 45 на 45.

При этом другой источник утверждает, что никакого обмена не было — экс-боец ЧВК, завербованный Пригожиным, был похищен.

"Медуза" отмечает, что власти Украины призывают российских солдат сдаваться в плен. Им гарантируют "обращение в соответствии со всеми конвенциями" и обещают, что желающие не будут возвращены в Россию путем обмена.

Официально гибель Евгения Нужина не подтверждена. Правоохранительные и следственные органы не комментировали сообщения о возможном убийстве российского гражданина.