Фото ⟩ Рианна ждет второго ребенка

Свою беременность Рианна рассекретила во время выступления на Суперкубке 12 февраля. Певица появилась на сцене в эффектном алом комбинезоне, который подчеркнул ее живот.

Представители звезды подтвердили СМИ, что она беременна второй раз.

Для Рианны это был первый выход на сцену за несколько лет. Недавно рэпер A$AP Rocky подробнее рассказал журналистам об отцовстве и совместном воспитании сына. Известно, что певица подала заявку на регистрацию бренда Fenty Kids.

Напомним, первый ребенок Рианны и A$AP Rocky родился в мае 2022 года.