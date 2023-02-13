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Фото ⟩ Рианна ждет второго ребенка

rus.tvnet.lv
Рианна ждет второго ребенка
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34-летняя Рианна (Rihanna), которая родила первенца 8 месяцев назад, готовится стать мамой вновь, пишет The Hollywood Reporter. 

Свою беременность Рианна рассекретила во время выступления на Суперкубке 12 февраля. Певица появилась на сцене в эффектном алом комбинезоне, который подчеркнул ее живот.

Представители звезды подтвердили СМИ, что она беременна второй раз.

Для Рианны это был первый выход на сцену за несколько лет. Недавно рэпер A$AP Rocky подробнее рассказал журналистам об отцовстве и совместном воспитании сына. Известно, что певица подала заявку на регистрацию бренда Fenty Kids.

Напомним, первый ребенок Рианны и A$AP Rocky родился в мае 2022 года.

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