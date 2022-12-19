Американская певица и предпринимательница Рианна (Rihanna) впервые показала в соцсетях своего первенца. Напомним, что отцом малыша является рэпер A$AP Rocky.
Видео ⟩ Рианна впервые показала в соцсетях своего первенца
Рианна впервые показала в соцсетях своего первенца
34-летняя Рианна опубликовала в соцсетях фотографии сына. Как известно, мальчик родился в мае этого года.
Видео, размещенное в TikTok, за сутки набрало более 4 миллионов "лайков".
Как известно, Рианна и A$AP Rocky вместе с 2013 года, с момента как рэпер разогревал концерты в мировом турне певицы. Подтвердили свои отношения они в сентябре 2021 года. Пара вместе посетила мероприятие Met Gala.
Напомним, этим летом рэпер выступил в Латвии на фестивале Positivus.
Галерея: A$AP Rocky в Риге
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