Видео ⟩ Рианна впервые показала в соцсетях своего первенца

34-летняя Рианна опубликовала в соцсетях фотографии сына. Как известно, мальчик родился в мае этого года.

Видео, размещенное в TikTok, за сутки набрало более 4 миллионов "лайков".

Как известно, Рианна и A$AP Rocky вместе с 2013 года, с момента как рэпер разогревал концерты в мировом турне певицы. Подтвердили свои отношения они в сентябре 2021 года. Пара вместе посетила мероприятие Met Gala.

Напомним, этим летом рэпер выступил в Латвии на фестивале Positivus.

Галерея: A$AP Rocky в Риге