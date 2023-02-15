Tallink не возобновит паромное сообщение на маршруте Рига - Стокгольм

Она пояснила, что после двух лет пандемии, за которыми последовало геополитическое и экономическое потрясение в связи с войной в Украине, Tallink сейчас концентрируется на перестройке операций и возобновлении деятельности на главных маршрутах, а именно между Эстонией, Финляндией и Швецией.

"Когда мы восстановим действия и сделки на главных маршрутах, мы снова начнем рассматривать возможности, превышающие эти основные маршруты", - сказала Линка, добавив, что сейчас невозможно ответить на вопрос о том, когда это случится.

Уже сообщалось, что в середине апреля планируется открыть закрытый из-за пандемии Tallink Hotel Riga. Более подробную информацию о дате открытия гостиницы и других деталях компания в настоящее время не предоставила.

Tallink Hotel Riga 18 марта 2020 года прекратил деятельность, а возобновил работу 1 июня. В свою очередь, 18 октября 2020 года гостиница вновь прекратила деятельность с учетом существенного сокращения числа гостей и резерваций, а также ограничений на въезд из-за пандемии Covid-19.

Tallink Grupp осуществляет перевозки паромами в Балтийском море, используя бренды Tallink и Silja Line. Компания также является оператором для трех гостиниц в Таллине и одной в Риге. В первом полугодии 2022 года концерн Tallink Grupp работал с убытками в 40,66 млн евро, что на 30,1% меньше, чем годом ранее.

Акции предприятия котируются в официальном списке Таллинской фондовой биржи. Крупнейшим акционером является эстонская инвестиционная компания Infortar, которой принадлежит 40% акций Tallink Grupp.