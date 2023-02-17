У Брюса Уиллиса диагностирована деменция

Состояние Брюса Уиллиса постепенно ухудшается, а эффективных методов лечения на данный момент не существует.

Портал Spletnik.ru пишет, что с таким диагнозом люди живут около 5-7 лет. Семья звезды продолжает бороться и не теряет надежды: "Мы надеемся на то, что в ближайшие годы это может измениться. Состояние Брюса меняется, и мы надеемся, что внимание СМИ будет сфокусировано на том, чтобы пролить свет на эту болезнь".

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что у Брюса Уиллиса диагностировали серьезное заболевание (афазию), после чего он объявил о завершении карьеры. У звезды "Крепкого орешка" расстройство речи, в результате которого поражаются все языковые способности. Сейчас он отдыхает и много времени проводит с близкими.

Ранее появились разговоры об ухудшении состояния здоровья актера. На фоне этих слухов его бывшая супруга, американская актриса Деми Мур, в своем Instagram опубликовала новые семейные фотографии. Сообщается, что она всегда на связи с Брюсом и всячески поддерживает актера и его близких.

В декабре 2022 года стало известно, что Румер Уиллис, дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, ждет своего первого ребенка от своего бойфренда Дерека Ричарда Томаса.