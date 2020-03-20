Брюс Уиллис: ироничный герой живущий на всю катушку, но уязвимый и любящий отец

19 марта день своего рождения отметил любимец публики, один из самых ярких и любимых актеров 90-х - Брюс Уиллис. Звезде исполнилось 67 лет. Неожиданно несколько дней назад стало известно, что актер приостановил свою карьеру из-за нарушения речи. RUS TVNET решил рассказать об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
Конечно, наибольшую популярность ему принесла роль Джона Макклейна в серии фильмов "Крепкий орешек", а также такие картины, как "Смерть ей к лицу" (1992), "Криминальное чтиво" (1994), "12 обезьян" (1995), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998), "Шестое чувство" (1999), "Неуязвимый"(2000), "Город грехов" (2005), "Счастливое число Слевина" (2005), "РЭД" (2010).
Молодому и харизматичному Уиллису пришлось довольно трудно, слава не пришла сразу. Он несколько лет участвовал в малоизвестных постановках, снимался в небольших эпизодических ролях, пока его не пригласили в сериал "Детективное агенство "Лунный свет"" (1985-1989).
В 90-х этот сериал был популярен не менее, чем "Санта-Барбара".
Целыми семьями зрители садились перед экранами своих телевизоров, чтобы посмотреть на приключения платиновой блондинки-красотки Сибилл Шепард и забавного детектива Брюса Уиллиса. Это был невероятно смешной комедийный дуэт на экране.
За актером закрепилось комическое амплуа, но в 1988 году, сыгранная им роль полицейского Джона Маккейна имела эффект разорвавшейся бомбы.
Фильм стал настоящей сенсацией в американском и мировом прокате, а Брюс Уиллис встал в один ряд с такими "монстрами боевиков", как Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. Но, что выгодно выделяло Макклейна от других киногероев – это его шутки на экране. Конечно, можно говорить, что все реплики писали сценаристы.
Но посмотрим правде в глаза - без очарования и чувства юмора Уиллиса, этот герой не вышел бы таким привлекательным.
Журнал Empire поставил Джона Макклейна на 7 место в своем списке 100 величайших киноперсонажей всех времен.
Картина получила еще четыре продолжения. По мнению большинства зрителей, первые три части были равноценно хорошими, что бывает редко, когда у кого-то появляется желание снять продолжение.
Множество фраз сказанных Макклейном в фильме растащили на цитаты:
"- Я через десять минут сдаю смену. Может, пообедаем вместе?
- Только факс, мэм, только факс. [Показывает обручальное кольцо]"
"Теперь у меня есть автомат. Хо, хо, хо!".
Следом шли не менее успешные картины "Гудзонский ястреб" (1991) и "Пятый элемент" (1997).
Но не всегда у актера все шло ровно и гладко. Не все картины, которые были сняты в 90-х принесли долгожданную популярность, и были позитивно восприняты критиками. Так было вплоть до 1994 года, когда Квентин Тарантино не пригласил Уиллиса на небольшую эпизодическую роль в фильме "Криминальное чтиво".
Теперь, наверное, нет никого, кто бы не видел этого фильма и не запомнил рассказа про часы.
Далее актер опять ушел в забвение. Вплоть до 1999 года. Именно тогда он исполнил одну из своих лучших ролей - Малькольма Кроува ("Шестое чувство").
Его герой полюбился как зрителям, так и критикам. Брюс Уиллис заработал на этом фильме около 100 миллионов долларов.
В 2000 году актер успешно отыграл в сезона сериала "Друзья". В ситкоме он исполнил очередного возлюбленного героини Дженнифер Энистон.
С ноября 1987 года по октябрь 2000 года Брюс Уиллис был женат на одной из самых очаровательных красоток Голливуда – Деми Мур.
У пары родились три дочери: Румер Гленн Уиллис, Скаут Ларю Уиллис и Таллула Белль Уиллис. Тем не менее, бывшие супруги сохраняют дружеские отношения и деловые связи. Деми Мур даже была на свадьбе Уиллиса, которая состоялась 21 марта 2009 года.
Избранницей актера стала фотомодель Эмма Хеминг, которая моложе Уиллиса на 23 года. У Эммы и Брюса две дочери: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.
В 2019 году Брюс Уиллис снялся в продолжении фильма "Непобедимый" - "Стекло", сериале "Орвил" и драме "Сиротский Бруклин".
В последние годы Брюс Уиллис играл практически только в низкобюджетных картинах, которые выходили только на DVD, минуя кинопрокат. Антинаграда за сомнительные заслуги в области кинематографа "Золотая малина" в этом году даже выделила отдельную категорию - "Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года". Победителем стала картина "Звездный рубеж".
30 марта дочь Брюса Уиллиса Румер опубликовала обращение, в котором объяснила, что у ее отца диагностирована афазия. Это заболевание влияет на когнитивные способности актера. Потому Уиллис принял решение приостановить свою карьеру.
"Мы хотели поделиться тем, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем и недавно ему поставили диагноз "афазия", которая влияет на его когнитивные способности. Из-за этого, тщательно все обдумав, Брюс решил приостановить карьеру, которая так много для него значила.
Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы так благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это как сплоченная семья и хотели привлечь его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него.
Как всегда говорит Брюс: "Живи на полную катушку", - и вместе мы планируем сделать именно это.
С любовью, Эмма, Деми, Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин", - написала Румер в Instagram.
Следом организаторы пародийной премии "Золотая малина" аннулировали "награду" Брюса Уиллиса за худшую актерскую игру в фильмах, вышедших в 2021 году. Решение было принято именно на фоне заявления семьи актера диагностировано расстройство речи, вызываемое повреждением мозга (афазия).
За свою карьеру Брюс Уиллис успел сыграть в более чем в 150 фильмах. Многие воплощенные им персонажи стали символами 20 века. Можно с уверенностью сказать, что актер уже оставил след в мировом кинематографе, а фильмы с его участием будут пересматривать еще много и много раз.