Брюс Уиллис: ироничный герой живущий на всю катушку, но уязвимый и любящий отец

В последние годы Брюс Уиллис играл практически только в низкобюджетных картинах, которые выходили только на DVD, минуя кинопрокат. Антинаграда за сомнительные заслуги в области кинематографа "Золотая малина" в этом году даже выделила отдельную категорию - "Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года". Победителем стала картина "Звездный рубеж".

30 марта дочь Брюса Уиллиса Румер опубликовала обращение, в котором объяснила, что у ее отца диагностирована афазия. Это заболевание влияет на когнитивные способности актера. Потому Уиллис принял решение приостановить свою карьеру.

"Мы хотели поделиться тем, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем и недавно ему поставили диагноз "афазия", которая влияет на его когнитивные способности. Из-за этого, тщательно все обдумав, Брюс решил приостановить карьеру, которая так много для него значила.

Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы так благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это как сплоченная семья и хотели привлечь его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него.

Как всегда говорит Брюс: "Живи на полную катушку", - и вместе мы планируем сделать именно это.

С любовью, Эмма, Деми, Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин", - написала Румер в Instagram.

Следом организаторы пародийной премии "Золотая малина" аннулировали "награду" Брюса Уиллиса за худшую актерскую игру в фильмах, вышедших в 2021 году. Решение было принято именно на фоне заявления семьи актера диагностировано расстройство речи, вызываемое повреждением мозга (афазия).