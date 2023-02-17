Бум солнечных панелей в Латвии

В конце 2021 года насчитывалось чуть более 2000 домохозяйств, использующих этот источник возобновляемой энергии, а к началу февраля этого года к инфраструктуре Sadales tīkls было подключено уже 12 070 микрогенераторов (домохозяйств с солнечными панелями) общей мощностью почти 97 мегаватт, из них почти десять тысяч было установлено домашними хозяйствами в прошлом году.

"В 2022 году произошел беспрецедентный рывок в области микрогенерации: количество домохозяйств, самостоятельно вырабатывающих электроэнергию, увеличилось в шесть раз по сравнению с 2021 годом. В прошлом году спрос на солнечные панели превзошел самые смелые прогнозы.

В основном это связано со значительным ростом цен на электроэнергию, что побудило людей делать выбор в пользу собственного производства.

Еще одним мотивирующим фактором стали программы государственной поддержки, которые последовали за энергетическим кризисом, вызванным военными действиями России в Украине", - говорит директор по развитию Sadales tīkls Янис Кирковалдс.

Он прогнозирует, что в этом году развитие микрогенерации будет продолжаться довольно быстрыми темпами, и к концу года солнечные панели будут примерно у 20 000 домохозяйств, а их общая мощность составит около 180 мегаватт.