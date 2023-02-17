В Латвии наблюдается бум установки солнечных панелей, но не все домохозяйства выбирают правильные решения, в том числе попадая в ловушку программы поддержки. Об этом пишет Latvijas avīze.
Бум солнечных панелей в Латвии
В конце 2021 года насчитывалось чуть более 2000 домохозяйств, использующих этот источник возобновляемой энергии, а к началу февраля этого года к инфраструктуре Sadales tīkls было подключено уже 12 070 микрогенераторов (домохозяйств с солнечными панелями) общей мощностью почти 97 мегаватт, из них почти десять тысяч было установлено домашними хозяйствами в прошлом году.
"В 2022 году произошел беспрецедентный рывок в области микрогенерации: количество домохозяйств, самостоятельно вырабатывающих электроэнергию, увеличилось в шесть раз по сравнению с 2021 годом. В прошлом году спрос на солнечные панели превзошел самые смелые прогнозы.
В основном это связано со значительным ростом цен на электроэнергию, что побудило людей делать выбор в пользу собственного производства.
Еще одним мотивирующим фактором стали программы государственной поддержки, которые последовали за энергетическим кризисом, вызванным военными действиями России в Украине", - говорит директор по развитию Sadales tīkls Янис Кирковалдс.
Он прогнозирует, что в этом году развитие микрогенерации будет продолжаться довольно быстрыми темпами, и к концу года солнечные панели будут примерно у 20 000 домохозяйств, а их общая мощность составит около 180 мегаватт.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!