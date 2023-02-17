Скандал в эстонском спорте: спортсменка подтвердила факт сексуальных отношений с тренером Виру

"Бывшая спортсменка А ясно указывает в своём письме, что поведение Мехиса Виру во время её тренировок много лет назад существенно выходило за рамки тренерской деятельности и угнетающе действовало на неё. В качестве примера психологического воздействия А указывает на то, что М. Виру имел привычку изводить её морально таким образом, что некоторое время отказывался с ней общаться и тем самым понижал самооценку и достоинство спортсменки. А утверждает, что поведение М. Виру с сексуальным подтекстом по отношению к ней было частым и беспокоящим (в качестве примеров А приводит постоянное наблюдение, то, что он держал её за руку с сексуальным подтекстом, также Виру дарил спортсменке подарки). Спортсменка В в своём письме также находит странным то, что тренер М. Виру дарил ей подарки. Обе спортсменки - А и В - считали очень навязчивой привычку М. Виру подолгу разговаривать с ними в машине (по словам А, иногда более 30 минут).