Три спортсменки дали показания против дисквалифицированного эстонского тренера по лёгкой атлетике Мехиса Виру. Одна из этих спортсменок также рассказала, что была вовлечена в сексуальные отношения с Виру.
Скандал в эстонском спорте: спортсменка подтвердила факт сексуальных отношений с тренером Виру
Эстонская федерация лёгкой атлетики (EKJL) наложила на 59-летнего Виру бессрочный запрет на работу в сфере лёгкой атлетики за недостойное обращение. Тренер был дисквалифицирован за совращение Кармен Бруус, которая в то время была ещё несовершеннолетней.
Теперь ещё три спортсменки, сохранив анонимность, дали показания о своём контакте с тренером Виру.
В общей сложности решение состоит из 21 пункта, самыми шокирующими являются показания трёх бывших спортсменок - для обеспечения анонимности их данные не раскрываются.
Rus.Postimees публикует эти пункты решения дисциплинарной комиссии в полном объёме:
"Бывшая спортсменка А ясно указывает в своём письме, что поведение Мехиса Виру во время её тренировок много лет назад существенно выходило за рамки тренерской деятельности и угнетающе действовало на неё. В качестве примера психологического воздействия А указывает на то, что М. Виру имел привычку изводить её морально таким образом, что некоторое время отказывался с ней общаться и тем самым понижал самооценку и достоинство спортсменки. А утверждает, что поведение М. Виру с сексуальным подтекстом по отношению к ней было частым и беспокоящим (в качестве примеров А приводит постоянное наблюдение, то, что он держал её за руку с сексуальным подтекстом, также Виру дарил спортсменке подарки). Спортсменка В в своём письме также находит странным то, что тренер М. Виру дарил ей подарки. Обе спортсменки - А и В - считали очень навязчивой привычку М. Виру подолгу разговаривать с ними в машине (по словам А, иногда более 30 минут).
О неоднократных неподобающих и сексуальных прикосновениях, давлении в виде отказа общаться с ученицами, подарках от М. Виру говорит и спортсменка С. Также С утверждает, что М. Виру посылал ей неуместные сообщения сексуального содержания. По утверждению С, она неоднократно вступала с М. Виру с сексуальные отношения. Дисциплинарная комиссия считает, что М. Виру сексуально и морально изводил С, воспользовался своим тренерским влиянием и тем самым отношения М. Виру - С вышли за рамки тренерской работы и стали для С притесняющими".
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