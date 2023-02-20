Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто отдыхал в джакузи, а кто давал концерты!
Лева Би-2 с Гребенщиковым, Давыдов с мотоциклом и "Золотой микрофон"
Лева Би-2 с Гребенщиковым, Давыдов с мотоциклом и "Золотой микрофон"
Инфлюенсер Алина Келлер посетила "Золотой микрофон"
Dzelzs Vilks, как всегда, невозмутимы
Стас Давыдов позировал с мотоциклом
Лева Би-2 встретил Бориса Гребенщикова
Евгений Чичваркин отдыхал в джакузи
Еще немного с церемонии вручения премии "Золотой микрофон"
Настя Каменских выступала
Опасная Рената Литвинова
Ничего особенного... Просто Ким Кардашьян и инопланетяне
Светлана Лобода в цветах
Модель Монами Фрост позировала на кровати
София Стужук общалась с подписчиками
Интарс Бусулис вел телешоу
Анна Седокова делится кадрами со съемок клипа
Романтика Татьяны Мингалимовой
Сергей Михалок на гастролях
Микс Галвановскис на работе
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