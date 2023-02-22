Эксперимент с сексуальностью: как меняется наш анализ крови после оргазма?

Чтобы узнать, что на самом деле происходит с телом во время оргазма, Кара приехала в Германию, где ученые изучают оргазм, и готова стать подопытным кроликом в особо необычном эксперименте.

Йоханнес Фусс и Сара Бидерман - муж и жена, изучающие химические изменения в мозге во время оргазма.

"Мы поняли, что в области исследований секса мало что происходит. Многие люди занимаются неврологией, но не изучают сексуальность", - объясняет Фусс.

"Мы оцениваем нейробиологические факторы, такие как химические реакции в мозгу, когда тело реагирует на сексуальную стимуляцию", - добавляет Бидерман.

Кара хочет знать, что именно делает оргазм приятным. Во время эксперимента ей следует мастурбировать не менее 10 минут, что Кару сначала шокирует, но она делает это во имя науки.

И до, и после мастурбации Каре приходится сдавать анализы крови - эксперимент должен показать, что изменилось в крови до и после оргазма.

После изучения крови Кары выясняется, что она вырабатывала эндоканнабиноиды.

"Это личная марихуана твоего тела", - объясняет Йоханнес Каре.