В документальном фильме "Планета: Секс" с Кара Делевинь знаменитая модель и актриса пытается выяснить, что вызывает чувство эйфории во время оргазма. Она понятия не имеет, что ради исследования ей нужно будет удовлетворять 10 минут!
Эксперимент с сексуальностью: как меняется наш анализ крови после оргазма?
Чтобы узнать, что на самом деле происходит с телом во время оргазма, Кара приехала в Германию, где ученые изучают оргазм, и готова стать подопытным кроликом в особо необычном эксперименте.
Йоханнес Фусс и Сара Бидерман - муж и жена, изучающие химические изменения в мозге во время оргазма.
"Мы поняли, что в области исследований секса мало что происходит. Многие люди занимаются неврологией, но не изучают сексуальность", - объясняет Фусс.
"Мы оцениваем нейробиологические факторы, такие как химические реакции в мозгу, когда тело реагирует на сексуальную стимуляцию", - добавляет Бидерман.
Кара хочет знать, что именно делает оргазм приятным. Во время эксперимента ей следует мастурбировать не менее 10 минут, что Кару сначала шокирует, но она делает это во имя науки.
И до, и после мастурбации Каре приходится сдавать анализы крови - эксперимент должен показать, что изменилось в крови до и после оргазма.
После изучения крови Кары выясняется, что она вырабатывала эндоканнабиноиды.
"Это личная марихуана твоего тела", - объясняет Йоханнес Каре.
"Вот почему у меня закружилась голова", - заключает модель.
Как и растительные каннабиноиды, эндоканнабиноиды нашего организма могут действовать как своего рода наркотики, создавая ощущение, как после тренировки или бега.
Это случается со всеми? "Из исследований мы обнаружили, что около 80 процентов людей испытывают увеличение эндоканнабиноидов после оргазма. И это одинаково для мужчин и женщин", - говорит Йоханнес.
Это объясняет, почему секс доставляет удовольствие. "Я чувствую себя фантастически", - говорит Кара.
Это означает, что мужчины и женщины должны заниматься одинаково захватывающим сексом, но так ли это?
Смотрите документальный фильм "Планета: Секс" с Карой Делевинь по субботам в 22:00 на канале TV6 или в любое время на канале телевидения Go3.
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