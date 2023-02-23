Российский "АвтоВАЗ" планирует экспортировать внедорожник "Лада Нива"

"Мы ожидаем, что со следующего года экспорт начнет быстро увеличиваться, поэтому мы решили уже в этом году занять активную позицию, чтобы выйти на новые рынки: Африка, Латинская Америка и даже Ближний Восток", - сказал Соколов.

В 2023 году "АвтоВАЗ" планирует экспортировать около 20 000 автомобилей. При этом рассматривается экспорт в новые страны, где "Лада" еще не была представлена.

В настоящее время активно выпускаются популярные автомобили "Лада Гранта" и "Лада Нива". Также "АвтоВАЗ" работает над более спортивной версией внедорожника "Нива", которая будет построена на базе кроссовера "Веста".

По словам Соколова, в этом году "АвтоВАЗ" может выпустить до 10 тысяч машин.

"В дальнейшем высокая профессиональная компетентность нашей команды позволит нам практически без ограничений наращивать объемы производства, которые будут зависеть от спроса на российском рынке", - сказал он.

"АвтоВАЗ" продал в прошлом году автомобилей на 46% меньше, чем в 2021 году.

Уже сообщалось, что Евросоюз, США, Канада и другие страны мира ввели санкции против России в связи с развязанной ею в Украине войной.

Многие компании прекратили деятельность в России и вышли из совместных проектов с партнерами в России. Volkswagen Group, General Motors, BMW, Renault, Hyundai, Toyota, Mercedes-Benz и другие также приостановили свою работу в России.