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Российский "АвтоВАЗ" столкнулся с нехваткой краски

rus.tvnet.lv
Российский "АвтоВАЗ" столкнулся с нехваткой краски
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Производство автомобилей. Иллюстративное фото
Производство автомобилей. Иллюстративное фото Фото: X06175/SCANPIX

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" раскрыл, почему некоторые модели автомобилей окрашены всего в несколько оттенков.

Представители компании заявили, что поводов для беспокойства нет, и проблема будет решена в течение нескольких недель. Однако, автодилеры настроены скептически - они прогнозируют, что отсутствие краски может продлиться до весны.

В январе было объявлено, что несколько моделей Lada выпускаются в ограниченных цветах, например, Granta только в черном и белом цветах, а Niva Travel и Niva Legend  - в черном, темно-зеленом и коричневом.

Представители компании заявили, что находятся в постоянном контакте с поставщиками красок.

Правда, интересна информация, найденная на домашней странице Lada - там можно выбрать эти модели автомобилей в синем, сером и красном цветах.

Еще ранее прозвучала информация о сложной ситуации в автомобильной промышленности России из-за антироссийских санкций, поводом к которым стало вторжение армии РФ на территорию Украины.

В прошлом году "АвтоВАЗ" продал на 46% меньше автомобилей, чем в 2021 году.

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