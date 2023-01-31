Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" раскрыл, почему некоторые модели автомобилей окрашены всего в несколько оттенков.
Российский "АвтоВАЗ" столкнулся с нехваткой краски
Представители компании заявили, что поводов для беспокойства нет, и проблема будет решена в течение нескольких недель. Однако, автодилеры настроены скептически - они прогнозируют, что отсутствие краски может продлиться до весны.
В январе было объявлено, что несколько моделей Lada выпускаются в ограниченных цветах, например, Granta только в черном и белом цветах, а Niva Travel и Niva Legend - в черном, темно-зеленом и коричневом.
Представители компании заявили, что находятся в постоянном контакте с поставщиками красок.
Правда, интересна информация, найденная на домашней странице Lada - там можно выбрать эти модели автомобилей в синем, сером и красном цветах.
Еще ранее прозвучала информация о сложной ситуации в автомобильной промышленности России из-за антироссийских санкций, поводом к которым стало вторжение армии РФ на территорию Украины.
В прошлом году "АвтоВАЗ" продал на 46% меньше автомобилей, чем в 2021 году.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!