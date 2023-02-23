Фото ⟩ Украинские звезды стали ведущими "Евровидения-2023"

Кроме Тимура Мирошниченко и Юлии Саниной, ведущими "Евровидения" стали Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клер Суини.

Ханна Веддингхэм - популярная британская актриса, которая может быть известна общественности благодаря сериалам "Сексуальное просвещение" и "Тэд Лассо". За последний она удостоилась престижной премии "Эмми".

Алиша Диксон - британская певица, которая была в составе популярной группы Mis-Teeq. После 2005 года она начала успешную сольную карьеру и регулярно возглавляла британские чарты.

Грэм Нортон - легенда конкурса "Евровидение". Комментирует шоу в Великобритании с 2009 года и был удостоен премии BAFTA за авторское шоу BBC The Graham Norton Show.

Юлия Санина - украинская звезда, солистка группы The Hardkiss. Она стала одной из четырех ведущих гранд-финала конкурса "Евровидение-2023", который пройдет 13 мая, вместе с артистом Грэмом Нортоном, британской актрисой Ханной Веддингхэм и певицей Алишей Диксон.

Известно, что Юлия Санина будет вести полуфиналы, которые состоятся 9 и 11 мая, с Ханной Веддингхэм и Алишей Диксон.