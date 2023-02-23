Организаторы международного конкурса "Евровидение" объявили имена ведущих шоу в 2023 году. Среди них двое украинцев - это шоумен Тимур Мирошниченко и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, пишет Showbiz TV24.
Фото ⟩ Украинские звезды стали ведущими "Евровидения-2023"
Кроме Тимура Мирошниченко и Юлии Саниной, ведущими "Евровидения" стали Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клер Суини.
Ханна Веддингхэм - популярная британская актриса, которая может быть известна общественности благодаря сериалам "Сексуальное просвещение" и "Тэд Лассо". За последний она удостоилась престижной премии "Эмми".
Алиша Диксон - британская певица, которая была в составе популярной группы Mis-Teeq. После 2005 года она начала успешную сольную карьеру и регулярно возглавляла британские чарты.
Грэм Нортон - легенда конкурса "Евровидение". Комментирует шоу в Великобритании с 2009 года и был удостоен премии BAFTA за авторское шоу BBC The Graham Norton Show.
Юлия Санина - украинская звезда, солистка группы The Hardkiss. Она стала одной из четырех ведущих гранд-финала конкурса "Евровидение-2023", который пройдет 13 мая, вместе с артистом Грэмом Нортоном, британской актрисой Ханной Веддингхэм и певицей Алишей Диксон.
Известно, что Юлия Санина будет вести полуфиналы, которые состоятся 9 и 11 мая, с Ханной Веддингхэм и Алишей Диксон.
"Мне одновременно смущенно и радостно быть частью "Евровидения" в этом году. Я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на самом высоком уровне", - цитируют Санину СМИ.
Украинец Тимур Мирошниченко станет корреспондентом шоу в Ливерпуле. Он будет вещать вживую из эпицентра событий и появляться во вставках.
Алиша Диксон
Грэм Нортон
Ханна Веддингхэм
Юлия Санина
Тимур Мирошниченко
Напомним, в 2023 году группа Sudden Lights получила возможность в мае представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле, Великобритания. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.
На песенном конкурсе "Евровидение-2023" по результатам жеребьевки Латвия выступит в первой части первого полуфинала - 9 мая. Вместе с такими странами, как Сербия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан и Чехия.
Эстония и Литва примут участие во втором полуфинале.
В прошлом году представители Латвии группа Citi Zēni выступили в первой части первого полуфинала и не вышли в финал.
В 2022 году "Евровидение" выиграли представители Украины Kalush Orchestra с песней "Стефанія", однако было решено доверить проведение конкурса в 2023 году Великобритании.
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