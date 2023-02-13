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Кто такие Sudden Lights, которые представят Латвию на "Евровидении"?

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Кто такие Sudden Lights, которые представят Латвию на "Евровидении"?
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Sudden Lights
Sudden Lights Фото: LTV/Lauris Vīksne

11 февраля в конкурсе Supernova победила группа Sudden Lights с песней Aijā. RUS TVNET рассказывает, кого на этот раз Латвия решила отправить на "Евровидение". 

Sudden Lights - это группа, основанная в 2012 году и исполняющая альтернативный рок. 

Sudden Lights
Sudden Lights Фото: LTV/Lauris Vīksne

Состав: Карлис Вартиньш (бас-гиатра), Мартиньш Матисс Земитис (ударные), Андрей Рейнис Зитманис (вокал), Карлис Матисс Зитманис (гитара). 

Видео: Sudden Lights - Aijā

Основали группу Андрей Ренис Зитманис и Мартиньш Матисс Земитис, которые в те годы учились вместе в музыкальной школе. В 2014 году к ним присоединились другие участники. 

Свою первую победу они одержали в 2015 году, когда выиграли в конкурсе школы Pirmā Plate. В качестве приза им подарили студийную запись песни. Так был выпущен их первый оригинальный трек Tik Savādi.

Дебютный альбом Priekšpilsētas вышел в 2017 году.

В него вошли 10 песен на латышском и английском языках. Композиции Priekšpilsētas valsis, Laikmets, Šajā sētas pusē и другие попали в ротации на радио.

Видео: Sudden Lights - Priekšpilsētas valsis

Sudden Lights не первый раз принимали участие в отборе на песенный конкурс "Евровидение".

Первая их попытка победить на Supernova была в 2018 году с песней Just Fine. К сожалению, они не смогли квалифицироваться в полуфинал, но жюри и LTV дали им второй шанс (wild card). Парни не только прошли в финал, но заняли там второе место.  

Видео: Sudden Lights - Just Fine

Примечательным в биографии группы был тур по Латвии вместе с Prāta Vētra (Skārda bungu tūre, 2018). 

Sudden Lights разогревали их на всех пяти концертах. Sudden Lights впервые выступали для такой большой аудитории, в том числе на Большой эстраде в Межапарке. 

В 2019 году вышел второй альбом Vislabāk ir tur, kur manis nav. Продюсером диска был Янис Айшпурс.

В 2020 году Sudden Lights отправились в свой первый концертный тур по Латвии.

Они выступили в таких городах, как Лиепая, Алуксне, Валмиера. Заключительным концертом должно было стать шоу в Риге, но из-за пандемии Covid-19 и ограничений оно было отложено на неопределенное время. 

Видео: Sudden Lights - Laternas

Галерея: Финал Supernova-2023

Ранее букмекеры делали ставку именно на Sudden Lights и на участницу Patrisha.

Как и в полуфинале Supernova, в финале одинаково важную роль играли не только зрители, но и жюри. Выбор был сделан по совместной оценке звонков и СМС-сообщений зрителей и голосования жюри.

Напомним, что после полуфинала стало известно, что в финал квалифицировались: Артур Хатти (Artūrs Hatti) с песней Love Vibes, Alise Haijima - Tricky, Томс Калдераускис - When It All Falls, 24. Avēnija с песней You Said, Маркус Рива - Forever, Avéi - Let Me Go, Patrisha - Hush, Raum - Fake Love, Луизе - You To Hold Me, Sudden Lights - Aijā. В свою очередь, за чертой в полуфинале остались четыре участника: Inspo с песней Sway, Justs - Stranger, Адриана Миглане - Like I Wanna и Katrine Miller - Beaten Down.

Таким образом, Sudden Lights получили возможность в мае представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле, Великобритания. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

На песенном конкурсе "Евровидение-2023" по результатам жеребьевки Латвия выступит в первой части первого полуфинала - 9 мая.

Вместе с такими странами, как Сербия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан и Чехия.

Эстония и Литва примут участие во втором полуфинале.

В прошлом году представители Латвии группа Citi Zēni выступили в первой части первого полуфинала и не вышли в финал.

В 2022 году "Евровидение" выиграли представители Украины Kalush Orchestra с песней "Стефанія", однако было решено доверить проведение конкурса в 2023 году Великобритании.

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