Кто такие Sudden Lights, которые представят Латвию на "Евровидении"?

Видео: Sudden Lights - Just Fine

Примечательным в биографии группы был тур по Латвии вместе с Prāta Vētra (Skārda bungu tūre, 2018).

Sudden Lights разогревали их на всех пяти концертах. Sudden Lights впервые выступали для такой большой аудитории, в том числе на Большой эстраде в Межапарке.

В 2019 году вышел второй альбом Vislabāk ir tur, kur manis nav. Продюсером диска был Янис Айшпурс.

В 2020 году Sudden Lights отправились в свой первый концертный тур по Латвии.

Они выступили в таких городах, как Лиепая, Алуксне, Валмиера. Заключительным концертом должно было стать шоу в Риге, но из-за пандемии Covid-19 и ограничений оно было отложено на неопределенное время.

Видео: Sudden Lights - Laternas

Галерея: Финал Supernova-2023

Ранее букмекеры делали ставку именно на Sudden Lights и на участницу Patrisha.

Как и в полуфинале Supernova, в финале одинаково важную роль играли не только зрители, но и жюри. Выбор был сделан по совместной оценке звонков и СМС-сообщений зрителей и голосования жюри.