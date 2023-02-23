ВИДЕО ⟩ Пике и его новую девушку выгнали из ресторана

В соцсети попало видео, где Пике и его новая девушка Клара Чиа грустные выходят из японского ресторана в Барселоне.

Как сообщает Marca со ссылкой на слова автора ролика, владелец заведения отказал паре в обслуживании. Всё дело в том, что он является большим поклонником Шакиры.

Официального подтверждения этому нигде нет. Но, судя по видео, и Жерар, и Клара, направляясь к автомобилю, были чем-то очень огорчены.

Gerard Piqué e sua namorada Clara Chía foram expulsos de um restaurante em Barcelona porque o dono era fã da Shakira! 😳pic.twitter.com/V6cFhGZyW0 — @soltaram (@paisoltaram) February 21, 2023

Напомним, Пике расстался с Шакирой после 12 лет отношений. По информации СМИ, причиной расставании стали измены футболиста.

Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, но не состояли в официальном браке. Они познакомились в 2010 году на съёмках клипа на её песню Waka Waka, посвящённую чемпионату мира по футболу. У пары двое сыновей - Милан (2013 г. р.) и Саша (2015 г. р.).

Новая возлюбленная Пике, которая младше Шакиры на 22 года, учится в университете на факультете "Реклама и связи с общественностью" и работает в продюсерской компании Жерара Kosmos Studio.

Пике - воспитанник "Барселоны". В ноябре прошлого года он объявил о завершении игровой карьеры.