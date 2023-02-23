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ВИДЕО ⟩ Пике и его новую девушку выгнали из ресторана

rus.tvnet.lv
Пике и его новую девушку выгнали из ресторана
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Жерар Пике
Жерар Пике Фото: Reuters/ScanPix

Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике после скандального развода с колумбийской певицей Шакирой вновь оказался в центре внимания СМИ.

В соцсети попало видео, где Пике и его новая девушка Клара Чиа грустные выходят из японского ресторана в Барселоне. 

Как сообщает Marca со ссылкой на слова автора ролика, владелец заведения отказал паре в обслуживании. Всё дело в том, что он является большим поклонником Шакиры.

Официального подтверждения этому нигде нет. Но, судя по видео, и Жерар, и Клара, направляясь к автомобилю, были чем-то очень огорчены.

Напомним, Пике расстался с Шакирой после 12 лет отношений. По информации СМИ, причиной расставании стали измены футболиста.

Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, но не состояли в официальном браке. Они познакомились в 2010 году на съёмках клипа на её песню Waka Waka, посвящённую чемпионату мира по футболу. У пары двое сыновей - Милан (2013 г. р.) и Саша (2015 г. р.).

Новая возлюбленная Пике, которая младше Шакиры на 22 года, учится в университете на факультете "Реклама и связи с общественностью" и работает в продюсерской компании Жерара Kosmos Studio.

Пике - воспитанник "Барселоны". В ноябре прошлого года он объявил о завершении игровой карьеры.

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