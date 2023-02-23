Путин о своем обращении: "Я бы сам с трудом все это выслушал"

"Вы сказали про послание. И, знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать - легче, чем слушать", - сказал хозяин Кремля.

RUS TVNET уже сообщал, что во вторник, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием России. Путин в очередной раз попытался оправдать вторжение в Украину и назвал Запад виновным практически во всех проблемах России и мира.

Central bank governor Elvira Nabiullina, who privately opposes the war but has not said so in public, does not look thrilled. pic.twitter.com/XBXBg5ONxC — max seddon (@maxseddon) February 21, 2023

Путин заявил, что выступает в сложных обстоятельствах. Он подчеркнул, что война на Украине, или "спецоперация", как ее называют российские власти, была развязана, чтобы "защитить Россию и устранить неонацистскую угрозу в Украине". Путин сказал, что Россия всегда "хотела мира" в Украине, но Запад всегда этому препятствовал.

Путин также в очередной раз обвинил Запад в многолетней поддержке "неонацистского режима" в Киеве и в допущении и поощрении "геноцида на Донбассе". "На Донбассе все верили и ждали, когда Россия придет на помощь", - подчеркнул Путин.

Российский президент также обвинил США и НАТО в поставках оружия Украине, заявив, что Запад "оккупировал Украину". Также выдвигались теории о том, что Запад планировал разместить в Украине биолаборатории и даже доставить ядерное оружие.

Путин также сказал, цель Запада - угрозы России. Ярким примером тому является расширение НАТО и отвергнутые альянсом в конце 2021 года предложения РФ по гарантиям безопасности. Путин также обвинил Запад в развале Югославии.

Он подчеркнул, что Россия продолжит реализацию целей "специальной военной операции". Что это за цели, он не уточнил.