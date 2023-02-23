Пять примеров обмана из недавнего выступления Путина

Во вторник, 22 февраля, большая часть выступления Владимира Путина Федеральному собранию была посвящена странам Запада. Президент России обвинил их в агрессивных намерениях, вероломных нарушениях договоров и даже назвал западную элиту "символом тотальной и беспринципной лжи". Однако в его собственной речи было немало лжи. СМИ Insider привело самые яркие примеры обмана Путина.
О передаче западного оружия Украине
"Хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники", - сказал Путин.
Если такие переговоры и имели место, то они лишь свидетельствуют о стремлении Украины модернизировать свои вооруженные силы. Запад не собирался снабжать Украину современным оружием до того, как разразилась полномасштабная война. Украина получила свои первые западные ПВО - IRIS-T - из Германии только в октябре 2022 года.
Современные танки - немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2 - поступят в Украину только в феврале 2023 года, а американские Abrams ожидаются только в конце этого года.
Страны НАТО до сих пор не поставили боевые самолеты. Президент США Джо Байден 31 января 2023 года заявил, что не поддерживает предложение передать Украине истребители F-16, а министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 18 февраля, что Украина получит истребители Eurofighter и Typhoon только после окончания войны.