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Пять примеров обмана из недавнего выступления Путина
Владимир Путин Фото: AP/Scanpix
rus.tvnet.lv
Пять примеров обмана из недавнего выступления Путина
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Во вторник, 22 февраля, большая часть выступления Владимира Путина Федеральному собранию была посвящена странам Запада. Президент России обвинил их в агрессивных намерениях, вероломных нарушениях договоров и даже назвал западную элиту "символом тотальной и беспринципной лжи". Однако в его собственной речи было немало лжи. СМИ Insider привело самые яркие примеры обмана Путина.

О передаче западного оружия Украине

"Хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники", - сказал Путин.

Если такие переговоры и имели место, то они лишь свидетельствуют о стремлении Украины модернизировать свои вооруженные силы. Запад не собирался снабжать Украину современным оружием до того, как разразилась полномасштабная война. Украина получила свои первые западные ПВО - IRIS-T - из Германии только в октябре 2022 года.

Современные танки - немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2 - поступят в Украину только в феврале 2023 года, а американские Abrams ожидаются только в конце этого года.

Страны НАТО до сих пор не поставили боевые самолеты. Президент США Джо Байден 31 января 2023 года заявил, что не поддерживает предложение передать Украине истребители F-16, а министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 18 февраля, что Украина получит истребители Eurofighter и Typhoon только после окончания войны.

О якобы предотвращенном нападении Украины и Запада на Донбасс

"Тогда [в декабре 2021 года] стало окончательно понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана и останавливаться они не собираются. Угроза нарастала, причем с каждым днем. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе", - заявил Путин.

2 ноября 2021 года "Украинская правда" сообщала: "По данным Главного управления разведки Министерства обороны, по состоянию на начало ноября 2021 года у нашей границы и на временно оккупированных Российской Федерацией территориях сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек".

24 января 2022 года Русская служба BBC сообщила: "На границе России и Украины не ослабевает напряженность - на ней сконцентрированы десятки тысяч военнослужащих и значительные объемы военной техники. США, Австралия и Великобритания уже задумались о вывозе из Киева своих дипломатов, а переговоры между Москвой и Вашингтоном, касающиеся в том числе и Украины, пока не приносят конкретного результата".

21 января информационное агентство Reuters опубликовало новое видео, на котором видно размещение российских войск на границе с Украиной.

Переброска эшелонов с военной техникой на запад происходила в тот момент, когда были объявлены новые учения "Союзная решимость 2022" между Россией и Беларусью. Об их проведении заявил 17 января белорусский лидер Александр Лукашенко. О том, что Россия продолжает перебрасывать войска из Сибири и Дальнего Востока к границам с Украиной, а также в Беларусь, ранее заявляли эксперты Conflict Intelligence Team в совместном расследовании с "Радио Свобода".

Крупные СМИ в США уже в конце октября 2021 года начали сообщать о том, что Россия может готовиться к войне с Украиной, но тогда киевские власти не зафиксировали каких-либо необычных маневров у своих границ.

Однако в конце года эшелоны техники стали перемещаться на запад - сначала в приграничные районы было переброшено до 100 000 солдат, а госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что количество российских войск вскоре может быть удвоено.

Подготовка наступательной операции ВСУ против сепаратистов Донбасса на таком фоне - явный абсурд, пишет Insider.

Об обстоятельствах прихода нацистов к власти в Германии

"Напомню, в 30-х годах прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии", - указал Путин.

Insider пишет, что

это очень странное заявление, ведь западные державы не оказывали сколько-нибудь значительного влияния на политику Веймарской республики. Нацистская партия никогда не пользовалась поддержкой стран Запада и не могла на нее рассчитывать, учитывая ее реваншистские взгляды на внешнюю политику.

К власти НСДАП пришла путем закулисных интриг: в ситуации, когда сформировать правительство парламентского большинства оказалось невозможно, президент фон Гинденбург назначил канцлером Гитлера - лидера крупнейшей фракции в рейхстаге.

Сначала нацисты контролировали только Министерство внутренних дел, а Герман Геринг стал министром без портфеля. Бывший канцлер Франц фон Папен стал вице-канцлером. Папен рассчитывал, что у Гитлера не хватит опыта и он сам продолжит фактически управлять правительством.

Если западные державы и сыграли свою роль в подъеме нацистов, то косвенную: жесткие условия Версальского договора, которым завершилась Первая мировая война, вызвали в Германии реваншистские настроения. Эти настроения еще больше усилились после ухода американских инвесторов из Германии во время Великой депрессии.

Но куда более существенной оказалась роль Советского Союза, не позволившего зависимым от него немецким коммунистам сформировать коалицию с социал-демократами, поясняет Insider.

О провале западной политики экономических санкций

"Запад развернул против нас не только военный, информационный фронт, но и экономический. Но нигде ничего не добился и не добьется. Более того, инициаторы санкций наказывают сами себя: спровоцировали в собственных странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис, а своим гражданам говорят - и мы это слышим, - говорят, что виноваты во всем русские", - рассказал Владимир Путин.

Сокращения количества рабочих мест и закрытия предприятий на Западе не наблюдается. Уровень безработицы в ЕС на начало февраля 2022 года составлял 6,4%, к осени он снизился до 6% и сейчас составляет 6,1%. Влияние войны и санкций явно не ощущается.

Промышленное производство в ЕС пережило спад в 2019 году, в следующем году спад усилился из-за пандемии, производство резко увеличилось с середины 2021 года, но затем рост начал замедляться. Общая тенденция сохраняется восходящей.

Уровень инфляции в большинстве стран ЕС оставался крайне низким до начала 2021 года. Но еще до войны и санкций инфляция начала быстро расти. А уже в конце 2022 года стала снижаться. Это снижение прослеживается в самых разных странах.

Энергетический кризис, вызванный решением России сократить поставки газа в Европу на 80%, почти закончился. Накоплены значительные запасы газа. Решить проблему помогла и теплая зима в Европе, сообщает Insider.

О вытеснении доллара из системы международных расчетов

"Будем и дальше вместе с партнерами работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчетов, независимой ни от доллара, ни от других западных резервных валют, которые при такой политике западных элит, западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер. Сами своими руками все делают. Это не мы сокращаем расчеты в долларах или в других так называемых универсальных валютах - они все делают своими руками", - уверен Путин.

По данным международной системы SWIFT, доля доллара США в международных расчетах в 2022 году увеличилась на 1,38 процентного пункта, а за последние два года - на 3,16 процентного пункта, достигнув 41,89%. За долларом следуют валюты других "недружественных" России стран - евро, британский фунт и японская иена. "Дружественный" китайский юань находится на пятом месте. Его доля за год снизилась с 3,2% до 1,91%.

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