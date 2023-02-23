Пять примеров обмана из недавнего выступления Путина

"Тогда [в декабре 2021 года] стало окончательно понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана и останавливаться они не собираются. Угроза нарастала, причем с каждым днем. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе", - заявил Путин.

2 ноября 2021 года "Украинская правда" сообщала: "По данным Главного управления разведки Министерства обороны, по состоянию на начало ноября 2021 года у нашей границы и на временно оккупированных Российской Федерацией территориях сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек".

24 января 2022 года Русская служба BBC сообщила: "На границе России и Украины не ослабевает напряженность - на ней сконцентрированы десятки тысяч военнослужащих и значительные объемы военной техники. США, Австралия и Великобритания уже задумались о вывозе из Киева своих дипломатов, а переговоры между Москвой и Вашингтоном, касающиеся в том числе и Украины, пока не приносят конкретного результата".

21 января информационное агентство Reuters опубликовало новое видео, на котором видно размещение российских войск на границе с Украиной.